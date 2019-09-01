◈국무조정실·국무총리비서실◎승진<부이사관>▷정책관리과장 이동훈▷개발협력기획과장 장원석▷통일안보정책과장 이용석◎전보▷의정과장 김홍수▷교통정책과장 이진원▷정책기획위원회 파견 김희순▷주한미군기지이전지원단 정책총괄팀장 류승목▷세종특별자치시지원단 총괄기획관 정부효▷규제정보팀장 조승희
◈산업통상자원부<과장>▷기계로봇 황병소▷가스산업 양기욱
◈과학기술정보통신부▷통신정책기획과장 엄열
◈국토교통부▷서울지방국토관리청장 권상대▷철도운영과장 이창희▷국토교통인재개발원 운영지원과장 이미숙▷영주국토관리사무소장 하재범
◈식품의약품안전처▷위해정보과장 김솔
◈관세청▷정보협력국장 김윤식▷관세청 강태일
◈행정중심복합도시건설청▷공공건축추진단장 안석환
◈국회사무처▷사무차장 김승기<수석전문위원>▷운영위원회 임익상▷과학기술정보방송통신위원회 최시억▷문화체육관광위원회 임재주▷특별위원회 홍성현▷문화체육관광위원회 전문위원 천우정▷의정연수원 교수 유세환
◈한국철도시설공단▷기술교육연구원장 노병국▷사업전략처장 김윤양▷고속철도처TF장 문제우▷기준심사처장 박창완▷건축처장 진욱수▷시설종합정보구축처TF장 김동철▷수도권본부 수도권사업단장 민병균▷충청본부 안전혁신처장 송춘근▷강원본부 중앙선사업단장 고병찬
◈이투데이피엔씨▷브라보마이라이프 대표 겸 편집인 임혁
◈산업통상자원부<과장>▷기계로봇 황병소▷가스산업 양기욱
◈과학기술정보통신부▷통신정책기획과장 엄열
◈국토교통부▷서울지방국토관리청장 권상대▷철도운영과장 이창희▷국토교통인재개발원 운영지원과장 이미숙▷영주국토관리사무소장 하재범
◈식품의약품안전처▷위해정보과장 김솔
◈관세청▷정보협력국장 김윤식▷관세청 강태일
◈행정중심복합도시건설청▷공공건축추진단장 안석환
◈국회사무처▷사무차장 김승기<수석전문위원>▷운영위원회 임익상▷과학기술정보방송통신위원회 최시억▷문화체육관광위원회 임재주▷특별위원회 홍성현▷문화체육관광위원회 전문위원 천우정▷의정연수원 교수 유세환
◈한국철도시설공단▷기술교육연구원장 노병국▷사업전략처장 김윤양▷고속철도처TF장 문제우▷기준심사처장 박창완▷건축처장 진욱수▷시설종합정보구축처TF장 김동철▷수도권본부 수도권사업단장 민병균▷충청본부 안전혁신처장 송춘근▷강원본부 중앙선사업단장 고병찬
◈이투데이피엔씨▷브라보마이라이프 대표 겸 편집인 임혁
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