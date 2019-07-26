◈법무부▷기획조정실장 김후곤▷검찰국장 이성윤
◈법무연수원▷원장 박균택▷연구위원 황철규·노승권
◈사법연수원▷부원장 이영주
◈대검▷차장검사 강남일▷기획조정부장 이원석▷반부패·강력부장 한동훈▷형사부장 조상준▷공안부장 박찬호▷공판송무부장 노정연▷과학수사부장 이두봉▷인권부장 문홍성
◈검찰◇서울고검▷검사장 김영대▷차장 심우정◇부산고검▷검사장 양부남◇수원고검▷검사장 김우현◇대전고검▷차장 노정환◇대구고검▷차장 이주형◇광주고검▷차장 조종태◇서울중앙지검▷검사장 배성범◇서울동부지검▷검사장 조남관◇서울남부지검▷검사장 송삼현◇서울북부지검▷검사장 오인서◇서울서부지검▷검사장 조상철◇의정부지검▷검사장 구본선◇인천지검▷검사장 이정회◇수원지검▷검사장 윤대진◇춘천지검▷검사장 박성진◇대전지검▷검사장 장영수◇대구지검▷검사장 여환섭◇부산지검▷검사장 고기영◇울산지검▷검사장 고흥◇광주지검▷검사장 문찬석◇전주지검▷검사장 권순범◇청주지검▷검사장 최경규◇창원지검▷검사장 박순철◇제주지검▷검사장 조재연
◈문화체육관광부◎승진▷문화인문정신정책과장 박종달▷국제문화과장 정영석▷문화예술교육과장 이경직
◈한국은행◎이동<부서장급>▷정책보좌관 김제현▷법규제도실장 김기환▷차세대시스템개발단장 김지수▷전산정보국장 임철재▷금융검사실장 변성식▷통화정책국장 이상형▷금융시장국장 김현기▷국고증권실장 이상엽▷발권국장 이정욱▷뉴욕사무소장 김욱중▷국제협력국장 오금화 ▷부산본부장 김준한▷대구경북본부장 정상돈▷충북본부장 하천수▷제주본부장 김종욱▷경기본부장 정유성▷강릉본부장 안병권▷포항본부장 서정의▷강남본부장 노영래◎승진<1급>▷인사경영국 송두석▷조사국 박세령▷금융검사실장 변성식▷국제협력국장 오금화▷외자운용원 전귀환▷경제연구원 김석원▷인사경영국소속 정호석◎이동<1급>▷경제연구원 류상철▷이재랑 인사경영국 소속◎승진<2급>▷공보관 전광명▷기획협력국 김승표 정삼선▷차세대시스템개발단 박성종▷조사국 이지호▷금융안정국 서영기▷통화정책국 장정수▷금융결제국 남택정▷외자운용원 권민수 정영진▷경제연구원 배병호▷인사경영국소속 박영환(전 국민소득총괄팀) 박완근 정원식◎이동<2급>▷커뮤니케이션국 이상윤▷전산정보국 김영일 손진국▷조사국 공 철▷금융안정국 박정규 신현열▷통화정책국 김준태▷발권국 유병훈▷국제협력국 이동현▷외자운용원 김기훈▷경제연구원 이승환▷부산본부 김원태▷대전충남본부 박창귀 정하법▷제주본부 이은간▷인사경영국소속 박형호 유창조 이강원
◈세종시◎승진<2급>▷시민안전실장 강성기<3급>▷정책기획관 김덕중▷건설교통국장 강성규▷의회사무처장 강희동◎전보<3급>▷문화체육관광국장 신동학▷도시성장본부장 정채교◎승진<4급>▷세원관리과장 김민옥▷여성가족과장 오정섭▷아동청소년과장 김종락▷경관디자인과장 홍종선▷공공건설사업소장 조흥순▷운영지원과(국토교통부 계획인사교류) 조규태▷산업통상자원부(계획인사교류) 이경우◎전보<4급>▷안전정책과장 윤병준▷체육진흥과장 안종수▷복지정책과장 김회산▷도시정책과장 이두희▷스마트도시과장 장민주▷건축과장 김규범▷감사위원회 사무국장 이상훈◎파견<4급>▷세정과장 박상국▷교통과장 김태오▷행정안전부 황진서▷국토교통부 권봉기
◈농촌진흥청◎승진▷국립원예특작과학원 기술지원과장 조은희<도원국장>▷충청북도 농업기술원 기술지원국장 구범서▷전라북도 농업기술원 농촌지원국장 박동구
◈법무연수원▷원장 박균택▷연구위원 황철규·노승권
◈사법연수원▷부원장 이영주
◈대검▷차장검사 강남일▷기획조정부장 이원석▷반부패·강력부장 한동훈▷형사부장 조상준▷공안부장 박찬호▷공판송무부장 노정연▷과학수사부장 이두봉▷인권부장 문홍성
◈검찰◇서울고검▷검사장 김영대▷차장 심우정◇부산고검▷검사장 양부남◇수원고검▷검사장 김우현◇대전고검▷차장 노정환◇대구고검▷차장 이주형◇광주고검▷차장 조종태◇서울중앙지검▷검사장 배성범◇서울동부지검▷검사장 조남관◇서울남부지검▷검사장 송삼현◇서울북부지검▷검사장 오인서◇서울서부지검▷검사장 조상철◇의정부지검▷검사장 구본선◇인천지검▷검사장 이정회◇수원지검▷검사장 윤대진◇춘천지검▷검사장 박성진◇대전지검▷검사장 장영수◇대구지검▷검사장 여환섭◇부산지검▷검사장 고기영◇울산지검▷검사장 고흥◇광주지검▷검사장 문찬석◇전주지검▷검사장 권순범◇청주지검▷검사장 최경규◇창원지검▷검사장 박순철◇제주지검▷검사장 조재연
◈문화체육관광부◎승진▷문화인문정신정책과장 박종달▷국제문화과장 정영석▷문화예술교육과장 이경직
◈한국은행◎이동<부서장급>▷정책보좌관 김제현▷법규제도실장 김기환▷차세대시스템개발단장 김지수▷전산정보국장 임철재▷금융검사실장 변성식▷통화정책국장 이상형▷금융시장국장 김현기▷국고증권실장 이상엽▷발권국장 이정욱▷뉴욕사무소장 김욱중▷국제협력국장 오금화 ▷부산본부장 김준한▷대구경북본부장 정상돈▷충북본부장 하천수▷제주본부장 김종욱▷경기본부장 정유성▷강릉본부장 안병권▷포항본부장 서정의▷강남본부장 노영래◎승진<1급>▷인사경영국 송두석▷조사국 박세령▷금융검사실장 변성식▷국제협력국장 오금화▷외자운용원 전귀환▷경제연구원 김석원▷인사경영국소속 정호석◎이동<1급>▷경제연구원 류상철▷이재랑 인사경영국 소속◎승진<2급>▷공보관 전광명▷기획협력국 김승표 정삼선▷차세대시스템개발단 박성종▷조사국 이지호▷금융안정국 서영기▷통화정책국 장정수▷금융결제국 남택정▷외자운용원 권민수 정영진▷경제연구원 배병호▷인사경영국소속 박영환(전 국민소득총괄팀) 박완근 정원식◎이동<2급>▷커뮤니케이션국 이상윤▷전산정보국 김영일 손진국▷조사국 공 철▷금융안정국 박정규 신현열▷통화정책국 김준태▷발권국 유병훈▷국제협력국 이동현▷외자운용원 김기훈▷경제연구원 이승환▷부산본부 김원태▷대전충남본부 박창귀 정하법▷제주본부 이은간▷인사경영국소속 박형호 유창조 이강원
◈세종시◎승진<2급>▷시민안전실장 강성기<3급>▷정책기획관 김덕중▷건설교통국장 강성규▷의회사무처장 강희동◎전보<3급>▷문화체육관광국장 신동학▷도시성장본부장 정채교◎승진<4급>▷세원관리과장 김민옥▷여성가족과장 오정섭▷아동청소년과장 김종락▷경관디자인과장 홍종선▷공공건설사업소장 조흥순▷운영지원과(국토교통부 계획인사교류) 조규태▷산업통상자원부(계획인사교류) 이경우◎전보<4급>▷안전정책과장 윤병준▷체육진흥과장 안종수▷복지정책과장 김회산▷도시정책과장 이두희▷스마트도시과장 장민주▷건축과장 김규범▷감사위원회 사무국장 이상훈◎파견<4급>▷세정과장 박상국▷교통과장 김태오▷행정안전부 황진서▷국토교통부 권봉기
◈농촌진흥청◎승진▷국립원예특작과학원 기술지원과장 조은희<도원국장>▷충청북도 농업기술원 기술지원국장 구범서▷전라북도 농업기술원 농촌지원국장 박동구
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