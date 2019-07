폼페이오, 北 발사에 "협상용 지렛대…실무협상 두어주내 기대"(종합)

"北과 외교적으로 나아갈 길 있다고 계속 확신…날짜보다 '생산적 대화' 중요"블룸버그TV 인터뷰…北 단거리 탄도미사일 발사 이후 첫 반응마이크 폼페이오 미국 국무장관은 25일(현지시간) 북한의 미사일 발사와 관련, 협상력을 높이기 위한 지렛대일 수 있다는 평가를 내놓으며 '두어주' 내에 실무협상이 재개되길 기대한다고 밝혔다.폼페이오 장관의 이날 언급은 북한이 한국시간으로 25일 오전 단거리 탄도미사일 2발을 발사한 데 대한 첫 공개적 반응이다.북한의 미사일 발사에도 불구, '외교적 해결' 원칙을 견지하면서 북미 간 실무협상 정상화에 대한 의지를 재확인한 것으로 보인다.폼페이오 장관은 이날 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 '북한이 2발의 단거리 탄도 미사일을 발사했다.김정은과의 비핵화 협상에 어떠한 영향을 미칠 것으로 보는가'라는 질문을 받고 "모두가 협상을 준비하면서 지렛대를 만들고 상대편에 대한 위험요소(리스크)를 만들려 한다"고 답변했다.북한의 미사일 발사가 판을 깨기 위한 차원이라기보다는 협상에 앞선 지렛대 확보 차원일 수 있다는 인식을 반영한 것으로 보인다.폼페이오 장관은 "트럼프 대통령은 '우리가 외교가 작동하길 원한다는 것, 김(정은 북한 국무)위원장이 트럼프 대통령에게 한 비핵화 약속을 이행하길 원한다는 것에 있어 믿을 수 없을 정도로 일관돼 왔다"고 말했다.이어 "나는 그들(트럼프 대통령과 김 위원장)이 문서(합의문)에 서명하던 날 거기에 있었다.김 위원장은 나에게 무려 6차례 이상 (비핵화하겠다고) 말한 바 있다"고 덧붙였다.폼페이오 장관은 "우리는 (북한과) 외교적으로 나아갈 길과 협상을 통한 해결책이 있다고 여전히 확신한다"며 "우리는 이 기회를 고대하고 있다.김 위원장은 트럼프 대통령에게 우리 팀과 협상할 그의 실무팀을 보낼 것이라고 말했다"고 김 위원장의 '실무협상 재개' 약속을 거듭 확인했다.폼페이오 장관은 실무협상 재개 시기와 관련, 진행자가 '다음 주?'라고 묻자 "두어주 내에 이뤄질 것으로 나는 기대한다(It will be in couple weeks, I anticipate)"고 답변했다.이어 "날짜보다 더 중요한 것은, 우리가 2주가 됐든 4주가 됐든 6주가 됐든 기다려서 (북미 실무협상) 팀들이 만났을 때 생산적인 대화가 이뤄질 수 있도록 한다면 그것이 진정한 목표"라며 "2주든 4주든 6주든 걸린다면 그러라는 것"이라고 말했다.실무협상의 시점 자체 보다는 내용 면에서의 진전을 담보할 수 있는 '내실'이 중요하다는 뜻을 내비친 것으로 보인다.폼페이오 장관의 이날 언급을 두고 블룸버그통신은 폼페이오 장관이 북미 실무협상 재개 지연에 신경 쓰지 않는 모습을 보였다고 전했다.앞서 폼페이오 장관은 지난 22일 인터뷰에서도 이번 협상의 목표가 북한의 비핵화라는 점을 분명히 하면서 "나는 그들이 (협상장에) 나타날 때 다른 입장을 취하기를 희망한다"며 '입장 변화'를 촉구한 바 있다./연합뉴스