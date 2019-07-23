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◈부산은행◎승진<부실점장>▷거제동지점 김재광▷고객상담부 백쌍미▷괘법동지점 문종효▷해운대우동지점 최병석◎전보<부실점장>▷괴정동지점 김상효▷신탁사업단 윤석홍▷야음동지점 심영일▷양정동지점 박철호▷우암동지점 박두희◎승진<3급>▷IT개발부 안태환▷검사부 김민욱▷구포3동지점 정영현▷김해공항지점 심영인▷다대포지점 정경민▷부산국제금융센터지점 유동욱▷삼계동지점 김길라▷서창지점 정현일▷선수촌지점 조지영▷안동공단지점 박용국▷여신관리부 맹일남▷연산동금융센터 강명곤▷울산영업부 박해동▷인사부 박대원▷창원지점 조주영▷해양금융부 김경범▷화명동지점 여경
◈미래에셋캐피탈◎승진<이사대우>▷바이오투자팀 김한수
◈고용노동부◎승진<국장급>▷경북지방노동위원회 위원장 이덕희
◈특허청◎전보<과장급>▷특허심판원 심판관 김기룡
◈기상청◎승진<4급>▷부산지방기상청 기후서비스과장 홍기만
◈인천지방경찰청◎전보<경정>▷지방청 제3기동대 최윤석▷남동경찰서 서복기▷부평경찰서 이준상▷서부경찰서 이길찬▷계양경찰서 지대상 김재영▷연수경찰서 김기수▷삼산경찰서 나대권▷논현경찰서 김중태 최명엽◎전보<경감>▷지방청 경비교통과 강행석▷인천국제공항경찰단 문복훈▷강화경찰서 이기용▷연수경찰서 최준범▷논현경찰서 이주용▷지방청 제3기동대 김정환 박정수 이창민▷미추홀경찰서 노인갑▷남동경찰서 윤영용▷강화경찰서 조세환 최성재▷연수경찰서 박정걸 박희철▷논현경찰서 이상현 조창민▷서부경찰서 유충기
◈한국원자력안전기술원▷전문위원 이동명
◈수성대▷기획조정실장 김건우▷교학지원처장 김은영▷산학협력단장 김기만▷행정지원처장 직무대리 조만석▷도서관장 박우재▷국제교류원장 김종근
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