◈기획재정부◎전보<과장급>▷정보통신예산과장 이성원▷차세대예산회계시스템 구축추진단 총괄기획과장 김완수▷〃 시스템구축과장 이용안▷〃 재정정보공개과장 황병기◎승진<서기관>▷운영지원과 양재영▷총사업비관리과 한주희▷신성장정책과 김도익▷공공제도기획과 김건민▷혁신성장추진기획단 김완수
◈환경부◎승진<국장급>▷국립생물자원관 생물자원활용부장 안세창
◈한국환경공단▷한국환경공단 자원순환본부장 김은숙
◈국가과학기술인력개발원◎승진▷이공계인재정책본부장 이봉락▷경력개발지원실장 곽진선▷스마트교육팀장 김부현◎전보▷미래정책기획단장 유대성▷인사총무실장 조무관▷인재성장정책실장 권혁상▷혁신주체연구실장 임재원
◈광주도시철도공사<부서장급>▷안전감사담당관 나석주▷기획조정처장 김형민▷경영지원처장 류정현▷고객사업처장 전수남▷차량운영처장 오찬식▷기술운영처장 조찬희▷2호선건설지원처장 오상근▷종합관제처장 김일홍▷인재개발원장 최희철
◈서울경제TV▷경제산업부장 이민주
◈수원일보▷편집국장 최규일▷취재부장 박노훈
◈일간투데이▷주필 최종걸
◈창원일보▷편집국장 송종구
◈환경부◎승진<국장급>▷국립생물자원관 생물자원활용부장 안세창
◈한국환경공단▷한국환경공단 자원순환본부장 김은숙
◈국가과학기술인력개발원◎승진▷이공계인재정책본부장 이봉락▷경력개발지원실장 곽진선▷스마트교육팀장 김부현◎전보▷미래정책기획단장 유대성▷인사총무실장 조무관▷인재성장정책실장 권혁상▷혁신주체연구실장 임재원
◈광주도시철도공사<부서장급>▷안전감사담당관 나석주▷기획조정처장 김형민▷경영지원처장 류정현▷고객사업처장 전수남▷차량운영처장 오찬식▷기술운영처장 조찬희▷2호선건설지원처장 오상근▷종합관제처장 김일홍▷인재개발원장 최희철
◈서울경제TV▷경제산업부장 이민주
◈수원일보▷편집국장 최규일▷취재부장 박노훈
◈일간투데이▷주필 최종걸
◈창원일보▷편집국장 송종구
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