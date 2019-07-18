◈보령컨슈머▷대표이사 김수경
◈금융위원회◎전보<과장급>▷금융분쟁대응TF단장 전요섭▷은행과장 유영준▷행정인사과장 김성조▷혁신기획재정담당관 윤상기▷자본시장과장 손영채▷공정시장과장 김연준▷구조개선정책과장 성기철▷기업구조개선과장 진선영▷전자금융과장 이한진▷금융정보분석원 제도운영과장 주홍민▷금융그룹감독혁신단 지배구조팀장 손성은▷정책홍보팀장 조문희▷디지털소통팀장 이종만▷기업회계팀장 김선문▷금융정보분석원 기획협력팀장 김수호◎파견<과장급>▷자본시장연구원 안창국▷보험연구원 이영직▷국민경제자문회의 서나윤
◈국세청◎승진<국장급>▷중부지방국세청 조사1국장 오덕근▷〃조사2국장 김지훈▷부산지방국세청 조사1국장 민주원▷〃조사2국장 이현규◎전보<부이사관>▷국세청 운영지원과장 이승수▷서울지방국세청 첨단탈세방지담당관 한창목▷인천지방국세청 조사1국장 김진호◎전보<과장급>▷국세청 세원정보과장 최종환▷수원세무서장 권승욱▷국세청 김기완<초임 세무서장>▷양산 세무서장 최청흠
◈국민권익위원회◎승진▷상임위원 김의환
◈산업은행<혁신성장금융부문 단장>▷벤처기술금융실 기술금융단 정태준<혁신성장금융부문 팀장>▷벤처기술금융실 박진우<중소중견금융부문 팀장>▷중소중견금융실 유원채▷강남지역본부 이상룡▷중부지역본부 이인기▷영남지역본부 남영진▷서초 김순덕▷압구정 김은녕▷한티 오봉엽▷마포 백정호▷성동 김승용▷종로 김경우▷반월 이원근▷부천 나인숙▷일산 김종근 윤선이▷분당 박영상▷용인 정상수▷원주 김윤기▷판교 차창훈▷화성 이영훈▷구미 윤정진▷금정 양일규▷남울산 이동훈▷대구 김흥철▷서부산 이동주▷양산 유명환▷울산 이치덕▷광주 박형배▷대덕 이대웅▷아산 최병호<기업금융부문 팀장>▷기업금융2실 정광락 조은희▷기업금융3실 최동묵▷기업금융4실 안동진<글로벌사업부문 팀장>▷무역금융실 김완식 조상은<해외주재원>▷홍콩 최윤진▷런던 김희▷광저우 하준석<자본시장부문 팀장>▷발행시장실 박용석▷PE실 박윤석<심사평가부문 팀장>▷심사1부 박종만<리스크관리부문 팀장>▷리스크관리부 유창수<정책기획부문 팀장>▷기획조정부 권영훈▷영업기획부 최관호▷수신기획부 김말숙<경영관리부문 단장>▷홍보실 사회공헌단 황찬익<경영관리부문 팀장>▷총무부 원성진<해양산업금융본부 팀장>▷해양산업금융실 김기훈<구조조정본부 단장>▷기업구조조정2실 조선업정상화지원단 김수야<구조조정본부 팀장>▷기업구조조정1실 김동진▷기업구조조정2실 김광석 조성욱 조중현▷투자관리실 이희준<자금시장본부 팀장>▷금융공학실 최욱민▷PF1실 조해리▷PF3실 김경민
▷IT기획부 김덕종 김미덕▷금융전산부 강지영 유은경 장미선▷e-뱅킹전산부 노경아 이윤경 정재석 한종환▷차세대추진부 박선주<연금신탁본부 단장>▷신탁실 증권수탁업무단 오재정<연금신탁본부 팀장>▷연금사업실 서명희
▷미래전략개발부 김삼식 이헌영▷산업기술리서치센터 김시언 이형진▷한반도신경제센터 최재헌<준법감시인 팀장>▷법무실 김강서 박준호<정보보호부 팀장>▷정보보호부 전금연
◈금융위원회◎전보<과장급>▷금융분쟁대응TF단장 전요섭▷은행과장 유영준▷행정인사과장 김성조▷혁신기획재정담당관 윤상기▷자본시장과장 손영채▷공정시장과장 김연준▷구조개선정책과장 성기철▷기업구조개선과장 진선영▷전자금융과장 이한진▷금융정보분석원 제도운영과장 주홍민▷금융그룹감독혁신단 지배구조팀장 손성은▷정책홍보팀장 조문희▷디지털소통팀장 이종만▷기업회계팀장 김선문▷금융정보분석원 기획협력팀장 김수호◎파견<과장급>▷자본시장연구원 안창국▷보험연구원 이영직▷국민경제자문회의 서나윤
◈국세청◎승진<국장급>▷중부지방국세청 조사1국장 오덕근▷〃조사2국장 김지훈▷부산지방국세청 조사1국장 민주원▷〃조사2국장 이현규◎전보<부이사관>▷국세청 운영지원과장 이승수▷서울지방국세청 첨단탈세방지담당관 한창목▷인천지방국세청 조사1국장 김진호◎전보<과장급>▷국세청 세원정보과장 최종환▷수원세무서장 권승욱▷국세청 김기완<초임 세무서장>▷양산 세무서장 최청흠
◈국민권익위원회◎승진▷상임위원 김의환
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