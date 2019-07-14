◈미래에셋대우◎승진<이사대우>▷런던현지법인 김승욱▷투자금융1본부 투자금융1팀 김주섭▷델타원(DeltaOne)팀 최선민
◈통일부◎전보▷운영지원과장 백상열
◈관세청◎전보<과장급>▷본청 비서관 김우철▷〃 원산지지원담당관 박진희▷중앙관세분석소장 정윤성▷관세국경관리연수원 인재개발과장 남성훈▷인천세관 휴대품통관2국장 황승호▷〃 특송통관국장 정광춘▷김포공항세관장 이범주▷인천공항국제우편세관장 박희규▷안산세관장 손영환▷서울세관 조사1국장 손문갑▷청주세관장 전민식▷양산세관장 이원상▷목포세관장 김성원▷관세청 송석범
◈건설공제조합▷상무 서경민
◈부산항만공사◎전보<1급>▷물류연구부 최형락<2급>▷재무회계부 김승억▷마케팅부 류시춘 <3급>▷항만운영실 백용주▷물류연구부 박상훈<4급>▷기획조정실 김민강▷경영지원실 안미선▷서울사무소 신현구▷항만산업부 한욱희<5급>▷사회적가치·혁신실 이하림▷항만산업부 천동희▷감천사업소 최원진▷첨단항만실 최정권▷건설사업부 고인구▷물류연구부 전태량
◈헤럴드<실장>▷회사발전TFT 팀장 김필수▷기획조정실 실장 신창훈
◈중앙그룹◇중앙일보플러스▷중앙CEO아카데미 원장 겸 CP&라이프본부장 홍병기
◈조선비즈▷정보과학부장 오광진
◈통일부◎전보▷운영지원과장 백상열
◈관세청◎전보<과장급>▷본청 비서관 김우철▷〃 원산지지원담당관 박진희▷중앙관세분석소장 정윤성▷관세국경관리연수원 인재개발과장 남성훈▷인천세관 휴대품통관2국장 황승호▷〃 특송통관국장 정광춘▷김포공항세관장 이범주▷인천공항국제우편세관장 박희규▷안산세관장 손영환▷서울세관 조사1국장 손문갑▷청주세관장 전민식▷양산세관장 이원상▷목포세관장 김성원▷관세청 송석범
◈건설공제조합▷상무 서경민
◈부산항만공사◎전보<1급>▷물류연구부 최형락<2급>▷재무회계부 김승억▷마케팅부 류시춘 <3급>▷항만운영실 백용주▷물류연구부 박상훈<4급>▷기획조정실 김민강▷경영지원실 안미선▷서울사무소 신현구▷항만산업부 한욱희<5급>▷사회적가치·혁신실 이하림▷항만산업부 천동희▷감천사업소 최원진▷첨단항만실 최정권▷건설사업부 고인구▷물류연구부 전태량
◈헤럴드<실장>▷회사발전TFT 팀장 김필수▷기획조정실 실장 신창훈
◈중앙그룹◇중앙일보플러스▷중앙CEO아카데미 원장 겸 CP&라이프본부장 홍병기
◈조선비즈▷정보과학부장 오광진
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