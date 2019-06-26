◈삼정KPMG◎승진<부대표>▷감사부문 조성민 조원덕 허세봉▷Tax부문 강길원 오상범▷Deal Advisory부문 김광석 김진만 이재현▷컨설팅부문 박용수 장지수<전무>▷감사부문 김민규 김유경 김진귀 신재준 이종우▷Tax부문 김학주 이성욱▷Deal Advisory부문 권준석 박성원▷컨설팅부문 김원택 양현석 이인석 조재박
◈엠디엠플러스◎승진▷부사장 이동준
◈특허청◎전보▷산업재산활용과장 정성창▷산업재산인력과장 이선우
◈충청남도◎승진<3급>▷농림축산국장 추욱▷기후환경국장 김찬배▷해양수산국장 직무대리 한준섭▷계룡세계군문화엑스포조직위 사무총장 직무대리 윤동현◎전보<3급>▷자치행정국장 정원춘▷충청남도감사위원회 위원장 김종영▷인사과 구본풍 박정주▷보령시 정낙춘
◈부산시설공단◎승진<1급>▷행복복지본부장 박인호▷도로관리처장 박정웅▷교량관리처장 노상곤◎승진<2급>▷주차관리처장 안정식▷플랫폼관리처장 배종근▷사회복지처장 장귀봉▷청렴감사실장 이정남▷중앙공원사업소장 권종구◎전보<2급>▷시민안전실장 주상무▷부산영락공원장 이주헌◎승진<3급>▷총무인사팀장 김용원▷재무회계팀장 주영아▷사회적가치실현팀장 주원중▷교량시설팀장 김영국▷교량기전팀장 김용일▷남부지하도상가사업소장 주정해▷장사시설팀장 정만재▷추모공원사업소장 최광식◎전보<3급>▷기획예산팀장 김강민▷미래전략팀장 김병기▷안전관리팀장 김종현▷터널관리팀장 박상화▷교량운영팀장 최은석▷주차시설팀장 이국수▷한마음스포츠센터사업소장 이권희▷상가기획팀장 정동현▷플랫폼운영팀장 정경원 김귀석▷공원관리팀장 방준호▷시민공원관리팀장 신길남 이승구▷두리발관리팀장 성창승
◈엠디엠플러스◎승진▷부사장 이동준
◈특허청◎전보▷산업재산활용과장 정성창▷산업재산인력과장 이선우
◈충청남도◎승진<3급>▷농림축산국장 추욱▷기후환경국장 김찬배▷해양수산국장 직무대리 한준섭▷계룡세계군문화엑스포조직위 사무총장 직무대리 윤동현◎전보<3급>▷자치행정국장 정원춘▷충청남도감사위원회 위원장 김종영▷인사과 구본풍 박정주▷보령시 정낙춘
◈부산시설공단◎승진<1급>▷행복복지본부장 박인호▷도로관리처장 박정웅▷교량관리처장 노상곤◎승진<2급>▷주차관리처장 안정식▷플랫폼관리처장 배종근▷사회복지처장 장귀봉▷청렴감사실장 이정남▷중앙공원사업소장 권종구◎전보<2급>▷시민안전실장 주상무▷부산영락공원장 이주헌◎승진<3급>▷총무인사팀장 김용원▷재무회계팀장 주영아▷사회적가치실현팀장 주원중▷교량시설팀장 김영국▷교량기전팀장 김용일▷남부지하도상가사업소장 주정해▷장사시설팀장 정만재▷추모공원사업소장 최광식◎전보<3급>▷기획예산팀장 김강민▷미래전략팀장 김병기▷안전관리팀장 김종현▷터널관리팀장 박상화▷교량운영팀장 최은석▷주차시설팀장 이국수▷한마음스포츠센터사업소장 이권희▷상가기획팀장 정동현▷플랫폼운영팀장 정경원 김귀석▷공원관리팀장 방준호▷시민공원관리팀장 신길남 이승구▷두리발관리팀장 성창승
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