◈NH투자증권◎선임<상무>▷프로젝트금융본부장 이수철
◈오렌지라이프◎선임<전무>▷고객인입트라이브장 변창우
◈전주예수병원▷부원장 조진웅▷기획조정실장 윤용순▷진료처장 백수경▷진료처 부처장 이민희▷기독의학연구원장 류제영▷기독의학연구원 부원장 선인오▷교육부장 김효준▷교육부 차장 이광재▷대외협력부장 천민우▷의학박물관장 주명진▷암센터장 김갑태▷응급의료센터장 김호권▷간호부장 이순복
◈산업통상자원부▷산업기술정책과장 안세진
◈문화체육관광부▷소통지원과장 권도연
◈대전시◎승진<국장급>▷교통건설국장 문용훈▷도시재생주택본부장 장시득◎전보<국장급>▷시민안전실장 박월훈▷보건복지국장 이강혁▷트램도시광역본부장 박제화▷보건환경연구원장 전재현(개방형)▷상수도사업본부장 정무호▷인재개발원장 임묵◎승진<과장급>▷국제협력담당관 남시덕▷정보화담당관 이상근▷비상대비과장 유석조▷미래성장산업과장 박지호▷회계과장 정제언▷가족돌봄과장 김희태▷문화예술정책과장 문주연▷노인복지과장 정기룡▷보건정책과장 유은용▷자원순환과장 양기현▷도시광역교통과장 장일순▷도시정비과장 김용조▷의회사무처 전문위원 권순돈▷농업기술센터소장 권진호▷공원관리사업소장 조경호▷차량등록사업소장 윤경자▷노은농수산물도매시장관리사업소장 이효식▷오정농수산물도매시장관리사업소장 석희로◎전보<과장급>▷일자리노동경제과장 정병순▷기업창업지원과장 정재용▷체육진흥과장 최용노▷문화유산과장 정재관▷식품안전과장 원방연▷트램정책과장 홍성박▷트램건설과장 조철휘▷도시정책과장 권경영▷의회사무처 전문위원 최태수▷인재개발원 교육지원과장 오규환▷상수도사업본부 기술부장 임영호▷상수도사업본부 수도시설관리사업소장 한광오▷건설관리본부 건설부장 성현영▷중앙협력본부장 민동희
◈한국방송광고진흥공사◎선임▷혁신성장본부장 서명석
◈OBS경인TV▷보도국 보도국장 겸 경기총국장 유재명▷〃 논설주간 김도영▷〃 인천총국장 이훈기▷〃 의정부총국장 이윤택▷기술국 기술국장 조경환
◈오렌지라이프◎선임<전무>▷고객인입트라이브장 변창우
◈전주예수병원▷부원장 조진웅▷기획조정실장 윤용순▷진료처장 백수경▷진료처 부처장 이민희▷기독의학연구원장 류제영▷기독의학연구원 부원장 선인오▷교육부장 김효준▷교육부 차장 이광재▷대외협력부장 천민우▷의학박물관장 주명진▷암센터장 김갑태▷응급의료센터장 김호권▷간호부장 이순복
◈산업통상자원부▷산업기술정책과장 안세진
◈문화체육관광부▷소통지원과장 권도연
◈대전시◎승진<국장급>▷교통건설국장 문용훈▷도시재생주택본부장 장시득◎전보<국장급>▷시민안전실장 박월훈▷보건복지국장 이강혁▷트램도시광역본부장 박제화▷보건환경연구원장 전재현(개방형)▷상수도사업본부장 정무호▷인재개발원장 임묵◎승진<과장급>▷국제협력담당관 남시덕▷정보화담당관 이상근▷비상대비과장 유석조▷미래성장산업과장 박지호▷회계과장 정제언▷가족돌봄과장 김희태▷문화예술정책과장 문주연▷노인복지과장 정기룡▷보건정책과장 유은용▷자원순환과장 양기현▷도시광역교통과장 장일순▷도시정비과장 김용조▷의회사무처 전문위원 권순돈▷농업기술센터소장 권진호▷공원관리사업소장 조경호▷차량등록사업소장 윤경자▷노은농수산물도매시장관리사업소장 이효식▷오정농수산물도매시장관리사업소장 석희로◎전보<과장급>▷일자리노동경제과장 정병순▷기업창업지원과장 정재용▷체육진흥과장 최용노▷문화유산과장 정재관▷식품안전과장 원방연▷트램정책과장 홍성박▷트램건설과장 조철휘▷도시정책과장 권경영▷의회사무처 전문위원 최태수▷인재개발원 교육지원과장 오규환▷상수도사업본부 기술부장 임영호▷상수도사업본부 수도시설관리사업소장 한광오▷건설관리본부 건설부장 성현영▷중앙협력본부장 민동희
◈한국방송광고진흥공사◎선임▷혁신성장본부장 서명석
◈OBS경인TV▷보도국 보도국장 겸 경기총국장 유재명▷〃 논설주간 김도영▷〃 인천총국장 이훈기▷〃 의정부총국장 이윤택▷기술국 기술국장 조경환
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