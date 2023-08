가수 겸 배우 이정현/사진=변성현 한경닷컴 기자 byun84@hankyung.com

/사진=와병원 공식 블로그

가수 겸 배우 이정현의 남편인 정형외과 전문의 박유정 씨의 개원 소식이 전해졌다. 해당 병원은 이정현의 히트곡 '와'를 따서 이름을 짓기도 했다.17일 한경닷컴 취재에 따르면 이정현 부부는 올해 5월 194억원에 인천 남동구 구월동 인천시청역 인근에 있는 병원 건물을 매입해 6월 5일 잔금을 치렀으며 해당 병원 건물의 실질적인 소유주는 이정현으로 확인됐다.해당 병원은 본관 지하 1층에서 지상 8층, 별관 지하 1층에서 지상 5층 규모 등 2개 동 1800평 규모로 81개 병상을 보유하고 있다. 건물 대출액은 162억원, 지분은 이정현이 99%, 남편인 박 씨가 1%를 갖고 있다.이정현의 부동산 투자는 이번이 처음은 아니다. 2017년 3월 43억6000만원에 매입한 서울 성동구 성수동 1가 소재 건물을 2021년 5월 70억원에 매각해 3년 만에 26억원의 시세차익을 거둬 화제가 됐다.안태현 빌딩로드 팀장은 "의료시설의 경우 실사용자만 거래가 가능하기 때문에 박 씨의 지분 1%가 들어간 것으로 보인다"며 "교통, 위치, 주변 환경, 배후세대도 탄탄해 좋은 매입 사례로 보인다"고 평가했다.또한 "이 건물은 일반상업지역이지만 지구단위계획구역으로 지정되어 있기 때문에 인천시에 고시 공고가 지정된 내용으로 개발이 가능하다"며 "본관과 별관의 허용된 용적률이 아직 남아있어서 주차장만 확보한다면 증축이 가능할 것으로 보여서 지가 상승 이외에 추가로 건물가치를 상승시킬 여지가 있다"고 관측했다.이정현은 1996년 영화 '꽃잎'으로 데뷔해 그해 각종 영화제 신인여우상을 휩쓸었고, 1999년 '와'를 타이틀곡으로 한 1집 앨범 '렛츠 고 투 마이 스타'(Let's Go To My Star)를 시작으로 '바꿔', '줄래', '반', '너', '미쳐' 등 독보적인 콘셉트의 히트곡을 연이어 선보이며 가수로도 입지를 굳혔다. 2019년 3세 연하의 정형외과 의사인 박 씨와 결혼해 슬하에 딸을 두고 있다.김소연 한경닷컴 기자 sue123@hankyung.com