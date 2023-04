주거·쇼룸 인테리어 카테고리 이름 올려

디자인 아이디어·형태·기능 측면서 높은 점수

브라이튼N40. 사진=신영

브라이튼한남갤러리. 사진=신영

신영은 고급 주거 브랜드 '브라이튼(BRIGHTEN)'이 세계적인 권위의 iF 디자인 어워드 2023에서 주거 인테리어 부문 본상을 받았다고 18일 밝혔다.iF 인터내셔널 포럼 디자인(iF International Design GmbH)은 독일 하노버에 위치해 가장 오랜 역사를 자랑하는 독립적인 디자인 기관이다. 매년 최고의 디자인 결과물에 iF 디자인상을 수여한다. 1953년부터 시작하여 전 세계적으로 공신력이 높은 디자인 어워드로 손꼽힌다.신영은 이 어워드에서 디벨로퍼 중 최초로 2개 카테고리에 이름을 올렸다. 주거 인테리어 카테고리에서는 '브라이튼 N40'이, 쇼룸 인테리어 카테고리에서는 '브라이튼 한남 갤러리'가 각각 올랐다.브라이튼 N40은 지난해 서울 전통 부촌인 논현동에 공급한 고급 주거 단지다. 단지가 있는 지형과 지역의 헤리티지는 유지하면서 도심의 조용하고 안락한 집을 지향한다. 가구는 획일적인 아파트 설계에서 벗어나 철저하게 거주자를 중심으로 기획됐다.브라이튼 한남 갤러리는 2021년 서울 용산구 한남동에 하이엔드 주거 '브라이튼 한남'을 공급하기 위해 기획된 갤러리형 견본주택이다. 갤러리를 관람하는 듯한 동선을 통해 럭셔리 라이프에 대한 영감을 부여함과 동시에 브랜드 철학을 경험하게 했다.박소영 신영 상품개발팀 팀장은 "높은 권위의 iF 디자인 어워드에서 2개 카테고리를 동시에 수상한 것은 새로운 시각으로 도시 문화를 개발해 온 디벨로퍼 신영의 노력이 인정받은 것"이라고 했다.한편 '브라이튼'은 도심 속 프라이빗 라이프스타일을 제안하는 신영의 고급 주거 브랜드다. 공간은 물론 공간에서 생활하는 이들의 삶까지 상품 기획에 세심하게 반영한다. 서울 용산 한남동, 강남구 논현동, 영등포구 여의도 등 상징성 있는 지역에 있다.이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com