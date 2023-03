DL이앤씨가 입주 현장의 사후서비스(AS)를 빠르고 정확하게 처리할 수 있는 모바일 관리 시스템을 도입한다.DL이앤씨는 업무 소통 플랫폼인 ‘어깨동무M’에 '입주 현장 AS 모바일 관리 시스템'을 새롭게 추가했다고 22일 밝혔다. DL이앤씨가 개발한 어깨동무M은 관리자와 근로자가 안전 공지와 업무 지시, 품질 관리 등 정보를 주고받을 수 있는 양방향 소통 플랫폼이다. DL이앤씨는 AS 관리 시스템을 모바일화해 어깨동무M에 탑재했다.기존 AS 관리 시스템은 입주 현장에서 하자가 발생하면 관리자와 근로자가 서면으로 AS 처리 사항을 주고받아 실시간 관리가 어렵고 처리 경과를 한 눈에 확인할 수 없었다. 일부 처리가 누락되는 경우도 있었다.AS 모바일 관리 시스템을 사용하면 관리자가 신속하게 AS 업무를 배정하고, 근로자는 처리 결과를 실시간으로 전송할 수 있다. AS 처리 전 단계를 실시간으로 모니터링해 빠르면서도 정확한 품질 개선이 가능하다. DL이앤씨는 AS 모바일 관리 시스템에 대한 비즈니스 모델(BM) 특허출원을 진행 중이다. 향후 어깨동무M의 사용 대상을 고객까지 확대해 AS 예약 및 진행 경과 알림 서비스 등을 제공한다는 구상이다.변우철 DL이앤씨 데이터혁신(CDO) 담당임원은 "현장에 최신 디지털 기술을 적극적으로 도입해 업무 환경을 혁신하고 있다"며 "DL이앤씨만의 차별화한 커뮤니케이션 플랫폼으로 품질 향상과 고객 만족에 기여하겠다"고 말했다.오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com