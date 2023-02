더위크앤 리조트가 13일부터 다음달 10일, 오전 11시부터 오후 2시까지 더 코노셔 레지던스(서울특별시 영등포구 국회대로68길 24)에서 청년 셰프 탐(TOM)과 닉(NCIK)과 함께하는 푸드 트럭 행사를 진행 중이다. ‘탐닉 by 더위크앤’은 요리만을 ‘탐닉(耽溺)’해오던 더위크앤 리조트의 청년 셰프, ‘탐(Tom)’과 ‘닉(Nick)’이 이끄는 푸드트럭으로, 두 셰프는 국내 특급 호텔과 해외 미슐랭 레스토랑 등을 거쳐 현재 더위크앤 리조트 셰프로 근무하며 창의적 감각을 더한 다양한 요리를 선보이고 있다.푸드트럭 디자인은 더위크앤 리조트 벽화를 작업한 아티스트 ‘엽사부’ 박진엽 작가가 맡았다. 젊고 에너지는 넘치는 셰프들의 열정과 전 세계 미식 여행이라는 테마를 담아 강렬하면서도 유니크한 디자인을 완성시켰다.이번 행사를 통해 ‘탐닉 by 더위크앤’은 더위크앤 리조트의 시그니처 메뉴인 몽골리안 비프에서 착안한 몽골리안 포크를 비롯해 쿵파오 치킨, 샤오미엔, 야채 차오판 등 가격 거품을 뺀 고급 중식 요리 6가지를 선보일 예정이다. 식사 이용 고객은 더 코노셔 지하 1층에 위치한 하이엔드 멤버십 라운지 ‘살롱 드 여의도’ 커피 쿠폰도 증정한다.더위크앤 리조트 관계자는 “푸드트럭을 통해 리조트 밖에 있는 고객들과 직접 소통하고, 리조트에 대해 더 많이 알릴 수 있는 기회라고 생각한다”며 “앞으로 케이터링 서비스와 움직이는 포장마차 운영 등 푸드트럭을 활용한 다양한 프로젝트를 추진할 계획”이라고 밝혔다.한편, 더 코노셔 레지던스는 더위크앤 리조트를 운영하는 호텔 전문 기업 ㈜트리니티디앤씨와 주거 운영 전문기업 홈즈컴퍼니가 손을 잡고 작년 12월 오픈한 곳으로, 여의도 고객들에게 브랜드를 알리고 보다 친근하게 다가가기 위해 ‘탐닉 by 더위크앤’과의 컬래버레이션 행사를 기획했다.