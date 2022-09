사진 제공=국토교통부

국토교통부와 강릉시는 오는 2026년 10월에 개최되는 제32회 ITS(지능형 교통체계) 세계총회를 대만의 타이베이를 제치고 한국 강릉이 유치했다고 18일 발표했다.이른바 ‘교통올림픽’으로 불리는 ITS 세계총회는 1994년 프랑스 파리에서 시작해 매년 아시아와 유럽 등을 순회하면서 개최되는 ITS 분야 세계 최대 전시회이자 학술대회다.한국에서는 제5회 서울 ITS 세계총회(1998년)와 제17회 부산 ITS 세계총회(2010년)가 열렸다. 이번 유치에 성공하면서 아시아·태평양 지역 11개국 중 한국과 일본(3번 개최)이 ITS 세계총회 유치 관련 어깨를 나란히 하게 됐다.국토부는 2020년 강릉을 국내 유치 후보 도시로 최종 선정한 후 강릉 시내의 도로 인프라 첨단화를 위해 ITS 국고보조사업을 적극 지원했다. 민관이 함께하는 유치조직위원회도 구성해 유치 활동을 전개해왔다.오는 2026년에 개최될 제32회 ITS 세계총회는 총 100개국이 참여할 예정이다. 전문가, 기업인 등이 참여하는 다양한 학술 세션, 전시회, 최신 기술 시연·시찰 등이 진행된다. 총 관람 인원은 약 6만명에 달할 전망이다.강릉은 이번 ITS 세계총회의 경제 파급 효과가 3729억원, 취업 유발 효과가 2033명이 될 것이라고 기대하고 있다.원희룡 국토부 장관은 “ITS 세계총회를 성공적으로 개최해 강릉이 첨단교통 중심의 국제 관광도시로 도약하고 한국이 최첨단 ITS 산업의 중심이 될 수 있도록 할 것”이라고 말했다.김은정 기자 kej@hankyung.com