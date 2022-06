아파트 청약, 같은 조건인데…왜 나만 '당첨' 안 될까 [집코노미TV]

흥하는 청약단지 골라주고

망하는 청약단지 걸러주는 흥청망청

흥청교육대 : 청약 당첨 빈틈 노리는 법

경쟁률 100대1인데 내가 되겠어?청약시장 보면 이런 생각 드시겠지만사실 경쟁률이 조금만 떨어지면 그때부턴 전략이 당락을 결정합니다되는 사람, 안 되는 사람이 있는데얘들이 사실은 같은 조건이란 거죠전략이란 개념은 예를 들면 이런 거예요옛날 중국 춘추전국시대에 전기라는 장군이 있었는데경마로 다이다이 뜨는 걸 되게 좋아했어요근데 맨날 져어느 날 또 3판 2선승으로 붙기로 하니까훈수꾼이 와서 이렇게 훈수를 둡니다너의 말을 상중하 등급으로 나누고상대의 말도 상중하 등급으로 나눠라그리고 이렇게 하는 거죠상대가 상등마를 내면일단 하등마를 내서 그 게임 던져요상대가 중등마를 내면이번엔 상등마를 내서 그 게임 잡아요상대가 하등마가 내면?이번엔 중등마를 내서 그 게임도 잡는 겁니다3판 2선승인데 1게임 내줬지만 2게임 이겨서 돈 따는 거죠이게 전기색마(田忌塞馬)라는 고사예요..전형진 색마 아니에요ㅡㅡ어쨌든 이 고사에서 중요한 부분은조건이 똑같았다는 겁니다청약에서도 분석과 선택이 되게 중요한데요왜냐면 우리가 중등마이기 때문에 그래요가점 높고, 불입금 많은 상등마면 상관없죠우리는 애매하잖아요결국 상대를 어떻게 고르느냐에 따라 이기냐 지냐가 달라져요이건 제가 취재했던 당첨사례이기도 한데우선 시야가 넓어야 됩니다내가 청약하려는 단지만 보는 게 아니라그 아파트와 가까운 지역에서 같은 시기에 청약하는 단지가 어디냐그러니까 당첨자발표일이 같아서서로 중복청약이 안 되는 단지는 어디냐, 이걸 파악하세요왜냐면 그 겹치는 단지가 인기단지라면거기 다 몰리느라 우리 단지에 노마크찬스가 날 수도 있고반대로 그 단지가 좀 처져서 우리 단지에 몰릴 것 같아그럼 나는 역으로 그쪽에 청약할 수도 있는 거니까요아니 거긴 회사랑 너무 멀고, 하수종말처리장도 있고이렇게 막 자기최면 걸면서 청약하면 안 되는 이유를 대는데..잊지 마세요, 나는 중등마예요여포짓은 하등마 앞에서만 할 수 있어요이번엔 두 아파트가 입지도 비슷하고 조건도 비슷해요사람들 반응도 비슷해서 경쟁률도 비슷할 것 같아그럴 땐 주택형이 몇 개인지를 비교해보세요주택형이 많은 곳은 경쟁이 분산됩니다우리가 청약경쟁률을 아파트 단지 단위로 묶어서 발표하지만그건 언론 기준의 평균경쟁률이고실제로는 주택형별로 당첨을 다투잖아요쉽게 설명을 하면자 흥청아파트와 망청아파트가 청약을 받아요둘 다 10명씩 뽑는 건 똑같습니다흥청아파트는 주택형이 A, B만 있고망청아파트는 A, B, C, D, E가 있어요근데 여기서도 평면이 잘 빠져서 인기 주택형이 있겠죠아까로 치면 상등마가 나오는 곳들A라고 해보죠나는 중등마니까 거기를 피해서 청약을 해야 하는데흥청아파트는 피해서 청약할 곳이 B밖에 없고망청아파트는 B, C, D, E대안이 많다는 거예요그러니까 A로 갔으면 탈락했을 사람들이D나 E를 선택해서 당첨되는 경우도 있다는 겁니다물론 여기선 주택형별로 몇 가구씩 뽑는지이것도 복합적으로 고민해봐야 합니다그럼 어떤 주택형이 인기가 많은 곳이냐상등마가 어디로 나오냐이걸 구분하는 안목도 있어야겠죠청약할 때 입주자모집공고문을 잘 봐라, 이런 얘기 하지만공고문 못지않게 이런 배치도도 잘 봐야 돼요어떤 단지인지는 비밀 ^^일단 이 아파트는 블록이 3개네요어디가 가장 좋을까요?일단 메인은 1블록이죠규모도 크고 커뮤니티 시설도 많고다른 블록들은 도로도 건너야 하고3블록은 심지어 외딴섬이에요그럼 1블록에서 누가 짱이냐정가운데 눈에 띄는 게 우선 하늘색 84A예요다 정남향이고 특히 105동은 밑에 정원이 있어서 조망을 가리는 게 없죠근데 84A에 넣으면 205동 서향 함정카드가 걸릴 수도 있어요그 다음은 보라색 84C의 배치가 눈에 띄어요딱히 함정카드는 없고 다 서남향이죠이번엔 동호수배치도를 보면아까 84A는 거의 5층까지밖에 없고아까 205동, 함정카드만 중층까지 있어요좋은 건 조합원들이 먼저 다 가져갔다는 거죠84C도 별 차이 없어요근데 이렇게 보니까 또 하나가 눈에 확 띕니다84B얘는 뭔데 거의 전층이 다 일반분양으로 배정됐을까요아까 배치도를 보면 84B는 이래요남향도 있고, 서향도 있고엄청 좋지도 않지만 엄청 이상한 데 있지도 않아요자 이 아파트 청약에서 전용면적 84㎡만 놓고 보면A, B, C 순서대로 경쟁률이 높았어요아까 84B는 84C보다 위치가 안 좋아보였는데평면으로 보자면 이렇게 달랐어요84B는 판상형 구조였는데84C는 탑상형 구조였어요타워형이라고도 하고요분양시장에선 이런 판상형이 가장 보편적이고 인기가 많습니다거실과 주방을 가로질러 통풍이 되는 게 이 구조의 특징이고요방이 몇 개냐에 따라서 3베이, 4베이, 이렇게 말하기도 하는데어쨌든 84A나 84B나 똑같은 판상형이었고그 중에서 위치가 더 좋았던 84A의 경쟁률이 더 높았어요탑상형은 이런 구조인데집 안에 복도가 길고 주방과 거실이 붙어 있는 게 특징이죠이게 사실 호불호가 있어요거실 한쪽 벽에 창을 더 내서 이면개방을 만드는 경우도 많은데이 아파트는 그렇지 않았고요어쨌든 이 84C는 배치상 84B보단 좋았지만구조에서 밀리면서 경쟁률이 가장 낮게 나왔습니다물론 가격적인 면도 고려해야 합니다조금이라도 싼 곳에 경쟁이 더 몰리거든요그래서 소형은 빡세고 대형은 널널하단 거예요..물론 돈 많으면 우리가 이런 거 분석 안 하겠죠마지막으로 한 번 요약하고 가면우선 시기가 겹치는 단지가 있는지 따져보고그 아파트 주택형 몇 개인지 따져보고배치도, 평면도, 가격 분석하면 상등마, 중등마, 하등마 나오죠?..이거 귀찮으면 20억만 모으기가장 쉬운 건 청약받는 단지들이 나올 때마다여기가 제일 몰리고 여기가 제일 떨어질 거다나와 상관 없는 단지라도이렇게 머릿속으로 시뮬레이션을 해보시면 좋습니다