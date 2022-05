'아파트 디자인'에 꽂힌 건설사

김은정의 클릭 부동산



세계적 디자인상 속속 수상

건설업계의 디자인 경쟁이 치열하다. 단순히 아파트 내외관을 잘 만드는 것을 넘어서 수요자들의 ‘가심비’(가격 대비 심리적 만족감)를 충족시켜야 잘 팔린다는 인식이 확산하면서다. 건설사들이 아파트의 심미적 요소에 집중하면서 세계적인 디자인 시상식에서 수상하는 업체도 나오고 있다.6일 업계에 따르면 현대건설은 최근 독일 ‘iF 디자인 어워드’에서 본상을 받았다. 디에이치 라클라스 주출입문주의 디자인을 인정받아서다. iF 디자인 어워드는 독일 ‘레드 닷 어워드’, 미국 ‘IDEA 디자인 어워드’와 함께 세계 3대 디자인 상으로 꼽힌다. 이번에 상을 받은 주출입문주는 아파트 외벽에서 시작해 지상까지 흘러내리는 형태로 디자인됐으며, 안쪽에는 수천 개의 발광다이오드(LED)를 설치해 야관 경관을 강조했다.삼성물산 역시 iF 디자인 어워드에서 본상을 받았다. 래미안 라클래시의 파고라(서양식 정자) 덕분이다. 이 파고라는 한쪽 벽면을 사계절 푸르게 유지되는 식물로 꾸며 높은 평가를 받았다. GS건설도 iF 디자인 어워드에서 과천자이 티하우스 스톤클라우드로 본상을 받았다. 건축물의 일부 요소가 아닌 건축물 자체로 본상을 받은 건 이례적이라는 게 업계 평가다.디자인 부문에서 중견 건설사들의 약진도 거세다. 대형 건설사의 공격적 행보에 맞서기 위해 화제성 디자인을 내세우는 업체가 적지 않다. 코오롱글로벌은 하늘채 아파트에 특화 조경 시설물을 선보이기로 했다. 호반그룹은 독특한 사옥 형태가 연상될 수 있도록 기업 안내책자를 제작해 iF 디자인 어워드에서 본상을 받기도 했다.김은정 기자 kej@hankyung.com