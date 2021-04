SK건설, 태양광 발전사업 추진 등 ESG 경영 강화

에너지 IT 플랫폼기업 솔라커넥트와 ‘RE100 및 신재생에너지 발전사업 추진’

향후 태양광 개발 플랫폼 구축 ··· RE100 가입 기업에 재생에너지 지원

SK건설이 국내 기업들의 'RE(신재생에너지)100' 달성을 위해 태양광 발전사업을 본격 추진하며 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 강화에 나선다.SK건설은 지난 1일 서울 종로구 관훈사옥에서 에너지 IT(정보기술) 플랫폼 기업인 솔라커넥트와 'RE100 및 신재생에너지 발전사업 추진을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 2일 밝혔다.이날 협약식에는 이형원 SK건설 에코에너지부문장(왼쪽)과 이영호 솔라커넥트 대표 등 관계자 10여명이 참석했다. 두 회사는 최근 글로벌 화두로 떠오른 신재생에너지 트렌드에 발맞춰 국내 기업들의 RE100 이행을 위한 재생에너지 발전사업을 추진하는데 협력하기로 뜻을 모았다.이번 협약을 통해 두 회사는 SK건설이 가진 다양한 사업개발 경험 및 관리 역량과 솔라커넥트의 태양광 분야 전문성 및 IT를 결합한 경쟁력 있는 태양광 개발 플랫폼을 구축하고, RE100에 가입한 국내 기업들의 재생에너지 사용을 지원할 계획이다.SK건설은 ESG를 경영의 핵심 가치로 삼고 지난해부터 친환경·신에너지 사업으로의 포트폴리오 전환을 빠르게 추진하고 있다. 고객 니즈에 부합하는 다양한 솔루션을 개발해 탄소중립(Net Zero) 달성에 기여한다는 방침이다. 에너지 IT 플랫폼 기업 솔라커넥트는 금융과 IT 역량을 바탕으로 태양광 전 밸류체인에 걸친 통합 플랫폼 서비스를 제공하는 기업이다. 세계적인 환경정보 평가기관인 CDP로부터 국내 최초 ‘재생에너지 프로바이더’ 자격을 인증 받아 RE100 이행 전략 수립 및 조달 솔루션을 제공한다. 또 가상발전소(VPP) 시장을 선도하고 있는 혁신 기업으로 평가받고 있다.RE100은 2050년까지 기업이 사용 전력의 100%를 재생에너지로 조달하겠다는 글로벌 캠페인이다. 구글, 애플 등 전 세계 290여개 기업이 참여 중이다. 국내에서는 SK하이닉스, SK텔레콤 등 SK그룹 8개사가 지난해 11월 처음으로 RE100에 가입했다.이형원 에코에너지부문장은 “이번 협약을 계기로 태양광 발전사업을 본격 추진해 나갈 것”이라며 “솔라커넥트와 긴밀히 협력해 다양한 사업모델을 개발하고 지속적으로 사업기회를 발굴하겠다”고 밝혔다.김진수 기자 true@hankyung.com