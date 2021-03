르피에드 in 강남 Residential lobby

1인 가구 비율 증가, 개인의 소득 증대로 ‘나’를 위한 소비가 크게 늘어나면서 소비 트렌드도 빠르게 변화하고 있다.생활수준의 향상과 개인의 소득 증대로 기존 프리미엄 상품에 대한 인식 변화가 초프리미엄이 각광받는 이유다. 남들과 다른 ‘나’만을 위해서라면 기꺼이 돈을 더 지불하는 가치 중심적인 소비를 하는 이들에게 프리미엄을 넘어선 초(超)프리미엄 상품이 주목받고 있는 것이다.이러한 분위기를 반영하듯 명품 시장과 초프리미엄 상품 시장은 꾸준한 성장을 이어오고 있다. 산업통상자원부에 따르면 지난해 백화점 전체 매출은 코로나19의 여파로 9.8% 감소했으나 명품 매출은 오히려 15.1% 성장한 것으로 나타났다. 특히 3대 명품으로 불리는 에르메스, 샤넬, 루이비통을 모두 보유한 신세계 강남점과 센텀시티점, 현대백화점 본점, 갤러리아백화점 명품관 등은 오히려 매출이 성장했다. 사회적 거리두기를 진행하고 있는 와중에도 명품의 매출은 오히려 늘어난 것이다.이처럼 소비 시장에서 초프리미엄 트렌드가 주목받으면서, 하루 중 가장 많은 시간을 보내는 생활의 중심인 주거상품에도 초프리미엄 바람이 불고 있다. 이들 초프리미엄 주거상품은 입주민을 위한 특별한 생활지원 서비스부터 다양한 편의시설을 한 번에 갖춰 품격 있는 라이프스타일을 누릴 수 있는 고급 주거상품에 관심이 모이고 있는 것이다.최근 고급 주거상품 중에서는 서울 강남역 핵심 입지에 들어서는 하이엔드 주거상품 ‘르피에드 in 강남’의 인기가 뜨겁다. 초프리미엄 주거상품에 들어맞는 고급 인테리어 상품을 갖추는 것은 물론, 외관 설계 및 서비스 등에서도 특별함을 더했기 때문이다.우선, 인테리어 컨셉 측면에서부터 고급스러움을 갖췄다. 일부타입은 각각의 평면을 획일화된 유니트가 아니라 입주자가 추구하는 라이프 스타일에 따라 공간을 선택할 수 있도록 한 것이다. 각 호실의 컨셉은 상류층 수요자들을 다방면으로 고려해 4가지로 구성했으며 필요한 공간에 맞춰 자신만의 개성을 마음껏 뽐낼 수 있다.이에 걸맞게 각 호실에는 럭셔리 라이프스타일에 걸맞은 인테리어 상품을 갖출 계획이다. 먼저 주방은 세계적인 명품 토탈 퍼니처 브랜드인 ‘유로모빌(Euromobil)’의 주방가구로 구성된다. 특히 공간 활용을 극대화해 주방가구임에도 마치 예술작품 같은 디자인을 자랑한다. 드레스룸에도 이탈리아의 명품 리빙브랜드인 ‘믹샬(MIXAL)’의 가구가 적용돼 더 넓은 수납공간은 물론 품격 있는 인테리어를 갖춘다.시공사인 현대건설이 개발한 바이러스 살균 기술과 외부 및 실내 미세먼지 제거도 가능한 제균환기 시스템이 장착되는 것 역시 특별한 부분이다. 환기시스템은 헤파필터와 광플라즈마로 구성되며 빌트인 제품으로 전 세대에 무상으로 기본 설치된다. 이를 통해 입주민들은 창문을 열지 않고도 환기가 가능해 항상 깨끗한 공기를 마실 수 있을 것이다.이 외에도, 인근에 위치한 일반 아파트 대비 높은 층고를 바탕으로 조망권을 확보했다. 외관 디자인에도 특화설계가 적용돼 가치를 높였다. 건물의 정면부를 고대 로마시대와 르네상스 시대의 대표적인 건축양식인 아치형으로 설계해 예술작품을 보는 듯한 느낌을 주는 것은 물론 아치를 중심으로 보행통로와 광장 등의 공간도 구성할 계획이다. 이러한 특화 설계 및 디자인을 통해 입주민들의 주거만족도가 더욱 향상될 수 있을 것으로 기대된다.‘르피에드 in 강남’이 제공하는 컨시어지 서비스도 주목받고 있다. 나의 노동력이나 시간을 들이지 않고 생활과 관련한 서비스를 제공받을 수 있는 컨시어지 서비스는 초프리미엄 주거시장의 핵심 상품으로 점차 그 범위를 넓혀가고 있는 가운데, 르피에드 in 강남에서는 국내 어떤 주거상품에서도 겪어 본 적 없는 프리미엄 라이프를 제공할 전망이다.이를 위해 주거서비스 플랫폼 운영업체인 ‘쏘시오리빙’과의 협업을 확정했다. 이를 통해 입주민들은 발렛 파킹, 하우스 키핑, 버틀러 서비스 등의 컨시어지 서비스와 스타셰프가 선보이는 조식서비스까지 누리며 고급 오피스텔의 거주하는 기분을 만끽할 수 있을 것으로 기대된다. 각종 컨시어지 서비스는 입주민 편의를 위한 사항으로 일정금액의 비용을 부담하면 이용할 수 있다.또한, 피트니스 시설 외에도 프라이빗 스토리지, 피에드 풀 등 프리미엄 라이프를 즐길 수 있는 특화 어메니티도 마련된다. 여기에 강남권 고급 오피스텔에서 가장 뜨거운 관심을 받는 어메니티 시설인 어반 스파 공간까지 조성돼 입주민들의 삶의 질이 더욱 향상될 것으로 기대된다.프리미엄 주거상품답게 사생활 보호도 뛰어나다. 상업시설과 분리된 동선으로 입주민 전용 게이트를 따로 구성했으며 고급 호텔의 출입문을 연상시키는 럭셔리한 디자인까지 적용할 계획이다. 여기에 상업시설 방문객을 위한 별도의 로비공간을 조성해 방문객들 역시 르피에드의 차별화된 디자인을 경험할 수 있을 것으로 보인다.국내 최초 브랜디드 레지던스로 지어지는 ‘르피에드 in 강남’은 서울 서초구 서초동 1321-7, 8번지에 들어서며, 규모는 지하 7층~지상 19층, 140실이다. 브랜디드 레지던스에 이어 상업시설도 이달 중 분양에 나설 예정으로 투자자들의 문의가 이어지는 중이다. ‘르피에드 in 강남’은 갤러리 방문 고객과 계약 고객을 대상으로 감사 이벤트를 진행한다. 갤러리 방문 상담 고객과 계약 고객을 대상으로 추첨을 통해 각각 구찌와 에르메스를 증정하는 이벤트를 진행한다.한편, 르피에드 갤러리는 쾌적한 관람을 위해 100% 사전 예약제를 통해서만 방문이 가능하며, 갤러리 입장 시에는 예약확인, 체온 체크, 문진표 작성, 손소독 이후 입장이 가능하다. 또한 정기적으로 갤러리 전체에 별도의 추가 방역작업을 진행하고 있어 수요자들이 안심하고 방문할 수 있다.한경부동산 hkland@hankyung.com