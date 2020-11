‘르피에드 in 강남’ 기존의 주거상품과 다른 일상 속에서 브랜드 가치를 누리는 상품 선보여

탁월한 입지환경은 물론, 차별화된 외관설계, 입주민 위한 다양한 서비스까지 갖춰 관심

르피에드 in 강남

지난해 국내 최초 ‘피에드아테르’로 공급됐던 고급 주거상품 ‘르피에드’가 두번째 ‘르피에드’ 이자 대한민국 첫번째 ‘브랜디드 레지던스’인 ‘르피에드 in 강남’ 공급에 나선다. ‘르피에드 1차’에서 증명된 탁월한 상품구성에 ‘르피에드’만이 가질 수 있는 특별한 가치를 담은 ‘브랜디드 레지던스’를 선보이는 것이다.강남의 중심인 강남역 일대에 공급되는 ‘르피에드 in 강남’은 테헤란로와 강남대로, 서초대로가 만나는 최고의 입지를 그대로 누릴 수 있는 것은 물론, 국내 최고 수준의 어메니티 시설과 컨시어지 서비스도 모두 누릴 수 있다.지난해 최고의 상품성으로 뜨거운 인기를 얻었던 ‘르피에드 1차’에 이어 프리미엄 상품구성을 갖춰 강남역 핵심 입지에서 공급에 나서는 것이다. 비즈니스 라운지, 피트니스 시설, 조식서비스를 비롯해 프라이빗 스파 시설까지 갖출 예정이다. 또한, 품격 있는 생활을 돕는 컨시어지 서비스인 발렛파킹, 하우스 키핑, 버틀러 서비스도 갖춰 ‘르피에드’만의 탁월한 주거 환경을 누릴 수 있다.또한, ‘르피에드 in 강남’은 국내 최초의 ‘브랜디드 레지던스’ 답게 입주민의 모든 생활에 함께할 수 있는 다양한 PB(Private Brand, 자체브랜드)상품도 선보일 계획이다. ‘르피에드 in 강남’ 론칭과 함께 생활 전반에서 ‘르피에드’ 브랜드를 경험할 수 있는 상품들을 선보이는 것이다. ‘르피에드 in 강남’ 내에 들어설 예정인 브랜드 샵에는 여행, 생활, 라이프스타일 등 생활 속에서 필요한 상품들을 제공할 계획으로 오직 ‘르피에드’ 입주민을 위한 상품으로 개발돼 입주민들이 삶의 다양한 순간 속에서 ‘르피에드’의 브랜드 가치를 누릴 수 있도록 상품을 구성할 계획이다.이 밖에도 ‘르피에드 in 강남’은 외관 설계에도 특별함을 더했다. 고대 로마와 르네상스 시대의 건축 양식인 아치를 바탕으로 예술작품 같은 외관 설계를 통해 고급스러움은 물론 지역을 대표하는 랜드마크로 주목받을 전망이다. 또한 입주민 전용 출입구에는 럭셔리 호텔 수준의 외관 디자인을 적용해 특별함을 느낄 수 있도록 했고, 상업시설과 이어지는 출입구도 특화 설계를 적용해 방문객들이 ‘르피에드’의 프리미엄을 경험할 수 있을 전망이다.한편, ‘르피에드 in 강남’은 오피스텔로 공급에 나서 강도높은 부동산 규제에서 상대적으로 자유롭다. 각종 세금절감 혜택은 물론, 아파트와 달리 청약통장이 필요 없고 자금조달계획서를 제출하지 않아도 되기 때문이다.영 앤 리치 등 하이엔드 수요를 위한 특별한 주거 가치를 누릴 수 있는 ‘르피에드 in 강남’은 서울 서초구 서초동 1321-7,8번지에 들어서며 지하 7층~지상 19층, 140실 규모다. 견본주택은 청담사거리 인근(강남구 도산대로 517)에 위치한다. 올 하반기 중 공급될 예정이다.한경부동산 hkland@hankyung.com