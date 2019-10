대우건설 김형 사장과 이라크 항만청 사파 알파야드사장이 이라크 코르 알 주바이르 침매터널 제작장 조성공사 계약서를 들고 있다. (왼쪽부터) 아사드 라쉬드 GCPI감독(Mr. Asaad A. Rashid / Project Director of Al-Faw Grand Port, GCPI), 알베르토 스코티 감리사 사장(Mr. Alberto Scotti / CEO of Technital S.p.A), 사파 알파야드 GCPI 사장(Dr. Safaa A. J. Al-Fayyadh / Director General of GCPI), 김형 대우건설 사장, 박철호 이라크알포방파제현장소장 (자료 대우건설)