신한금융그룹, 『신한 스퀘어브릿지』

협업형 스타트업 육성 프로그램 참여 기업 모집

- 『오픈 이노베이션』, 혁신기술 보유 스타트업과 신한금융 등 대기업 5개사 협업

- 『콜렉티브 임팩트』, 제주 지역 사회 문제 해결 위한 공공ᆞ민간과의 협업

신한금융그룹(회장 조용병)은 3일부터 한 달간 그룹의 스타트업 육성 플랫폼인 『신한 스퀘어브릿지』에서 운영하는 ‘오픈 이노베이션’ 및 ‘콜렉티브 임팩트’ 프로그램에 참여할 스타트업을 모집한다고 9일 밝혔다.『신한 스퀘어브릿지 서울』에서 모집하는 ‘오픈 이노베이션’은 우수 혁신기술 보유 스타트업과 해당 기술 도입을 희망하는 대기업·중견기업의 사업 연계 및 협업을 지원하는 프로그램이다. 이번 프로그램에는 신한금융과 함께 대교, 대상홀딩스, 동국시스템즈, 휴젤 등 5개사가 스타트업과 협업할 예정이다.『신한 스퀘어브릿지 제주』에서 모집하는 ‘콜렉티브 임팩트’는 공공·민간과 협업해 제주 지역 내 환경·자원·농업 관련 사회 문제 해결을 위해 혁신 스타트업을 발굴 및 육성하는 프로그램이다. 선발된 스타트업에게는 프로젝트 지원금과 멘토링, IR 기회 등 다양한 프로그램이 지원된다.신한금융 관계자는 “『신한 스퀘어브릿지』 ‘오픈 이노베이션’과 ‘콜렉티브 임팩트’는 스타트업 육성 및 협업을 통해 사회 문제 해결이 가능한 프로그램”이라고 말하며, “신한금융은 다양한 스타트업 지원 프로그램을 통해 공감과 상생을 통한 선한 영향력 전파를 위해 노력하겠다”고 밝혔다.한편, 신한금융은 21년 9월 조용병 회장이 발표한 그룹의 ESG 슬로건 ‘Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)’를 바탕으로 스타트업 육성을 위해 지속적으로 노력하고 있다.신한금융은 『신한 스퀘어브릿지』와 『신한 퓨처스랩』을 중심으로 한 스타트업 생태계 조성 노력을 통해 중소벤처기업부 선정 '아기유니콘 200' 프로젝트에 금융권 최다인 31개사, CES 2023최고 혁신상 및 혁신상 수상기업 21개사를 배출하는 등 혁신 스타트업의 활성화를 적극 지원하고 있다.이번 『신한 스퀘어브릿지』 이번 모집은 이번 달 30일까지 신한 스퀘어브릿지 홈페이지(https://s2bridge.com/apply)를 통해 접수할 수 있다.