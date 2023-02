KAI, FA-50 말레이시아 수출 성공...1조2천억 원 규모

- 동남아 주변국 높은 평가 주효, 2차 사업 포함 최대 36대 수출 전망

- 폴란드에 이어 민·관·군 One Team 쾌거, 호주, 미국 등 수출 확대

- 강구영 사장 “성공적인 납품은 물론 방산협력 파트너로서 역할을 다할 것”

산업㈜(이하 KAI)이 지난해 폴란드 FA-50 수출한 지 5개월 만에 또다시 대규모 수출 낭보를 전했다.24일 KAI는 말레이시아 국방부와 FA-50 18대 1조2천억 원(9억 2천만 달러) 규모의 수출 계약을 체결했다고 밝혔다.말레이시아 국방부에서 개최된 서명식에는 강구영 KAI 사장을 비롯해 정상화 공군참모총장과 여승배 주 말레이시아 대사, 강환석 방위사업청 차장 등 한국 정부 관계자와 다툭 뮤에즈(Datuk Muez) 말레이시아 국방사무차관 외 주요 인사가 참석했다.말레이시아가 도입할 FA-50은 고객 요구에 맞춰 공중급유 기능과 무장확장 등 성능이 개량된 버전이며, 초도 납품은 2026년 진행될 예정이다.입찰에는 FA-50을 포함해 인도 테자스(Tejas), 파키스탄 JF-17, 러시아 MIG-35, 터키 휴르제트(Hurizet) 등 총 6개 기종이 참여했으며, FA-50과 Tejas가 막판 경합을 펼쳤다.말레이시아는 FA-50과 동일기종으로 2차 18대 추가 도입을 계획하고 있어 물량은 최대 36대까지 확대될 전망이다.인니‧필리핀‧태국 이어 동남아 네 번째 진출, 주변국 높은 평가 주효이번 수출은 말레이시아 주변국인 인도네시아, 필리핀 등 주요 동남아 국가가 운용 중인 국산 항공기에 높은 만족도가 주효했다.KAI가 동남아 시장에 진출한 것은 인도네시아, 필리핀, 태국에 이어 이번이 네 번째이며, 동남아 단일 계약으로는 최대 규모다.KT-1, T-50, FA-50 등 동남아 시장에 수출된 국산 항공기는 총 68대이며, 말레이시아 2차 사업까지 수출한다면 전 세계 국산 항공기 수출 대수는 총 240대이다.FA-50의 검증된 우수한 성능과 운용 효율성, 원활한 후속 지원 능력이 동남아 시장에서 높게 평가를 받고 있으며 기존 운용국의 추가 도입과 주변국들 신규 도입사업에서 최우선 기종으로 검토되고 있다.인도네시아·필리핀·태국에 이어 말레이시아까지 수출에 성공함에 따라 국산항공기 중심의 아시아태평양 안보벨트가 구축됐으며, 이를 기반으로 한-아세안 협력체계가 강화될 것으로 보인다.이를 통해 최근 초음속 비행에 성공하며 순조롭게 개발되고 있는 KF-21 보라매 전투기와 수리온 기동헬기 등 다양한 국산 항공기의 추가 해외 시장 진출도 기대된다.폴란드에 이어 민·관·군 One Team 쾌거, 호주 미국 등 수출 확대 노력아울러, 이번 수출은 정부가 방산을 국가전략산업으로 성장시킨다는 기조하에 민·관·군 One Team을 구성하여 전 부처가 수출 확대에 힘을 보탠 것이 원동력이 됐다.지난해 11월 윤석열 대통령은 한·아세안 정상회담에서 아세안 정상들과 만나 방산 협력을 논의했으며 말레이시아 정부에 관심과 지원을 요청했다. 주 말레이시아 대사관도 양국 정부 간 국방협력 MOU를 기반으로 말레이시아 당국과의 원활한 소통 및 신뢰 구축에 기여했다.한국공군은 지난해 10월 말레이시아 실사단이 방한했을 때 비행 훈련, 정비체계 등 운용 현황을 공유하고 평가 비행을 지원하며 국산 항공기 성능에 대한 신뢰성을 높였다.특히, 특수비행팀 블랙이글스는 2017년 말레이시아 LIMA 에어쇼에서 고난도 기동을 선보이는 한편, KT-1B로 구성된 인도네시아 에어쇼팀 주피터와의 우정 비행을 통해 마케팅 초반 우호 여론 조성에 일조했다.방위사업청은 서울 ADEX, LIMA 에어쇼 등 국내외 방산 전시회를 통해 말레이시아 정부·군 관계자들을 만나 국산 항공기의 우수성을 직접 알리며 마케팅을 지원했다.KAI는 폴란드, 말레이시아 수출을 통해 검증된 민·관·군 One Team 전략을 기반으로 중동‧아프리카는 물론 호주, 미국 등 전 세계로 국산 항공기 수출을 확대한다는 계획이다.강구영 KAI 사장은 “이번 수출은 양국 정부간 협력 강화에 따른 결실”이라며 “KAI는 FA-50의 성공적인 납품과 운용지원은 물론 방산 협력을 통한 장기적 파트너로서 역할을 다하겠다.”라고 말했다.다툭 뮤에즈 말레이시아 국방사무차관은“FA-50은 다목적 성능을 갖춘 우수한 항공기이며 현장 실사에서 한국의 생산시설과 공군의 운용 현황에 큰 감명을 받았다.”고 말하며 “FA-50이 말레이시아의 전투 조종사 육성 및 전투력 증강에 핵심역할을 해주길 기대한다.”고 전했다.