'스페셜 릴리즈 2022' 팝업 스토어가 보틀벙커에 열린 이유는? 보틀벙커 한국 위스키 문화를 선도한다!

롯데백화점이 ‘세계 여성의 날’을 앞두고, 여성을 테마로 대대적인 ESG 캠페인 활동에 나선다.롯데백화점은 여성의 자존감, 꿈과 도전을 응원하는 의미를 담아 2017년 ‘리조이스(RE:JOICE)’라는 이름의 ESG캠페인을 출범하고, 다양한 활동들을 전개해왔다. 여성의 우울증이 사회적 문제라는 인식에 선보인 ‘리조이스 심리상담소’를 비롯해, 전국 사회 복지관과 연계해 저소득층의 심리 상담을 지원한 ‘마음돌봄프로그램’이 대표적이다. 특히 리조이스 심리상담소는 유통업계 최초로 선보인 유일한 ‘심리 전문 상담소’로 센텀시티점, 동탄점 등 상대적으로 심리 상담 시설이 부족한 지역에 먼저 오픈했으며, 사회 공헌의 취지에 맞게 비용도 일반 상담소에 비해 합리적으로 책정해 많은 사람들의 큰 호응을 얻어 왔다. 지난해 리조이스 심리상담소를 방문한 고객은 약 2천여명에 달했으며, 누적 상담 인원은 약 5천여명을 넘어섰다.이에 롯데백화점은 3월 8일 UN이 지정한 세계 여성의 날을 맞아 다채로운 리조이스 캠페인 활동을 전개한다. 작년에 이어 두 번째 여는 리조이스 전시를 비롯해 더욱 풍성한 프로그램을 선보일 계획이다.먼저 롯데갤러리에서는 〈REJOICE : 미술과 여성, 빛을 그리다〉를 테마로 5개의 전시를 연다. 올해 ‘리조이스 전시는 다양한 국내 여성 작가들의 독창적인 작품 세계를 선보인다. 특히 24일(금)부터 4월 23일(일)까지 잠실점 롯데갤러리에서는 〈Colors of the Wind〉전시를 진행한다. 글로벌 명품 브랜드에서도 인정한 임미량 작가의 개인전이다. ‘GOING’ “The Performance of wind’, ‘My Forest’ 등 세밀한 기법과 색채를 통해 강렬한