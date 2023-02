롯데온이 신규 입점 셀러를 응원합니다!

롯데백화점이 ‘Lesirue, Let’s go out! Fair(레저, 렛츠 고 아웃! 페어)’를 진행해, 봄 맞이 아웃도어 패션을 찾는 고객들의 발길을 사로잡는다.지난해 엔데믹과 함께 야외 활동이 증가함에 따라 아웃도어 수요가 지속 증가하고 있는 가운데, 특히 ‘고프코어(Gorpcore)’룩이 인기를 끌며 아웃도어가 패션 트렌드의 중심으로 떠오르고 있다. ‘고프코어’룩은 야외 활동시 체력 보충을 위해 먹는 견과류를 의미하는 ‘고프(Gorp)’와 자연스러운 멋을 추구하는 ‘놈코어(Normcore)’가 합쳐진 말로, 아웃도어를 일상복으로 활용하는 패션 스타일을 일컫는다. 기존에는 일부 마니아층을 중심으로 형성되어온 ‘고프코어’룩이 지난해부터 1030세대 남성들을 중심으로 대세로 자리잡으면서 아웃도어를 구매하는 젊은 남성 고객들이 증가하고 있다.실제로 지난해 롯데백화점 전점의 아웃도어 매출은 전년 동기간 대비 20% 증가했고, 그 중에서도 1030세대 남성의 매출은 더욱 크게 늘어났다. 또한, 올해도 봄 신상을 구매하려는 수요를 중심으로 그 성장세가 지속되고 있는 추세다. 이에 롯데백화점은 본격적으로 봄맞이 등산복과 ‘고프코어’ 패션을 준비하는 고객들을 위해 2월 24일(금)부터 3월 5일(일)까지 롯데백화점 32개 전점에서 ‘Leisure, Let’s go out! Fair’를 진행한다.먼저, 전통 브랜드부터 MZ세대에게 사랑받는 라이징 브랜드까지 총 48개의 아웃도어, 스포츠 브랜드가 참여해 다양한 구매 혜택을 제공한다. 대표 참여 브랜드는 ‘노스페이스’, ‘K2’, ‘내셔널지오그래픽’, ‘오프로드’, ‘파타고니아’, ‘나이키’, ‘