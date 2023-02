우리은행(은행장 이원덕)은 오는 3월 개최하는 우리은행 최초 대규모 문화 프로젝트인 ‘WON THE STAGE(원 더 스테이지)’콘서트의 참여 아티스트를 지난 3일부터 순차적으로 공개해 라인업을 최종 확정했다고 10일 밝혔다.‘WON THE STAGE’콘서트는 40대 부모가 10대의 자녀와 함께 즐길 수 있는 세대통합 콘서트로, 전 세대를 아우르는 최정상급 가수들의 화려한 라인업으로 구성된다.3월 4일(토)에는 ▲엠비셔스(Mbitious)의 화려한 퍼포먼스를 시작으로 ▲YENA(최예나) ▲폴킴(Paul Kim) ▲다비치(Davichi) ▲있지(ITZY) ▲god 가 화려한 무대를 선보일 예정이며, 3월 5일(일)에는 ▲프라우드먼(Prowdmon)의 웅장한 퍼포먼스부터 ▲BIG Naughty(서동현) ▲정은지 ▲르세라핌(LE SSERAFIM) ▲성시경 ▲god 가 다채로운 무대를 가득 채울 예정이다.특히, 다양한 히트곡으로 변함없는 추억을 선사하는‘god’는 작년 23주년 기념콘서트 이후 무대에 다시 오르는 만큼, 많은 팬들과 아티스트들의 참여가 예상된다.이번 콘서트는 우리WON뱅킹 이벤트 참여를 통해서만 응모가 가능하며, 이벤트는 2월 22일(수)까지 진행된다.공연 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 우리WON뱅킹‘생활혜택’의 ‘WON THE STAGE 콘서트’별도 페이지에서 확인 가능하다.우리은행 관계자는“이번 콘서트는 최정상급 아티스트들의 무대로 꾸려지는 만큼 가족, 친구, 지인들과 함께 할 수 있는 행복한 추억을 선물하고자 한다”며, “2월 22일까지 참여 가능한 재밌는 이벤트에도 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 밝혔다.