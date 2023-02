- 유전체 검사 정보 분석 기반의 개인 맞춤형 영양관리 서비스 개발 협력

- 공공과제 공동 참여 및 산학협력 프로그램 통한 헬스케어 분야 우수 인재 양성 추진

한컴그룹 계열사이자 디지털 헬스케어 전문기업 한컴케어링크(대표 천창기)가 가천대학교 노화임상영양연구소(소장 이해정 교수)와 유전체 검사 정보 분석 기반의 개인 맞춤형 영양관리 서비스 개발을 위한 협력에 나선다.



한컴케어링크와 가천대 노화임상영양연구소는 8일 가천대(경기도 성남시 소재)에서 천창기 한컴케어링크 대표, 송윤재 가천대 산학협력단장, 이해정 가천대 노화임상영양연구소장 등 주요 관계자들이 참석한 가운데 바이오 헬스케어 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다.



가천대학교 노화임상영양연구소는 2016년에 설립되었으며, 대통령 직속 국가과학기술자문회의 생명의료전문위원회 위원 등을 역임한 이해정 소장을 비롯한 30여 명의 전문인력으로 구성되어 있다. 개인 맞춤형 식품(식이) 제안을 위한 데이터 분석·가공·연구와 건강기능식품 개발 및 천연 안심 소재 기술개발에 집중하고 있는 국내 최고 연구기관이다.



이번 협약을 통해 가천대 노화임상영양연구소는 영양균형 및 건강관리에 필요한 전문지식 전수 및 자문을 제공하고, 한컴케어링크는 소비자 직접 대상 유전자 분석 검사(의료기관을 통하지 않고 고객이 직접 의뢰하는 검사/Direct to Consumer, DTC) 정보 등을 분석하여 개인 맞춤형 영양관리 알고리즘 및 서비스 모델을 개발하여 연내 해당 서비스는 추후 개인건강기록(Personal Health Record, PHR)과도도 연계함으로써 개인 맞춤형 헬스케어 서비스 경쟁력도 강화시킬 수 있을 것으로 기대하고 있다.



또한, 스마트 식품 안전관리 공공과제인 ‘바이오 빅데이터 기반의 개인 건강기능식품 섭취 효과 검증기술 개발 및 현장 평가’ 등에도 공동 참여를 추진하고, 전문가 양성을 위한 학생 인턴십 프로그램을 개발하는 등 협력을 확대 할 예정이다.



이해정 가천대 노화임상영양연구소장은 “이번 협약으로 영양관리 전문 경험과 IT 기술을 융합하여 개인의 건강 증진에 기여할 수 있는 토대를 마련할 수 있게 됐다”라며, “향후 국내 최고의 ICT 역량을 보유한 한컴그룹과 협력을 강화하여 보건과 IT 분야를 섭렵한 우수 인재 양성에도 노력할 계획”이라고 말했다.



천창기 한컴케어링크 대표는 “이번 협약을 통해 유전체 분석 정보를 바탕으로 개인에게 적합한 영양관리 서비스를 제공할 수 있게 됐다”라며, “그간 축적한 개인건강기록(PHR)을 비롯한 여러 헬스케어 데이터를 접목해 영양관리 분석 서비스를 고도화하고, 다양한 국책사업에도 공동 참여하겠다”고 밝혔다.



한편, 한컴케어링크는 건강검진 운영관리 플랫폼(앱/웹) ‘케어헬스’, 유전체 및 마이크로바이옴 분석 서비스 ‘한컴지엑스‘ 등을 제공하는 데이터 중심 디지털 헬스케어 전문기업이다. 지난해 8월 유전체분석센터를 설립해 유전체 및 마이크로바이옴 분석·연구 역량을 높였으며, 개인별 건강 데이터와 인공지능, 빅데이터 등 ICT 기술을 접목한 차별화된 개인 맞춤형 헬스케어 서비스로 경쟁력을 강화하고 있다.