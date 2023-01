LG U+, 임직원이 모은 기부금으로 독거 어르신에 선물 전달

LG유플러스, 카카오 최고 인기 캐릭터‘춘식이’ 키즈폰 단독 출시춘식이 캐릭터 바탕화면 및 테마 적용한 키즈폰으로 미취학 아동, 초등학생 공략’아이부자’, ‘U+키위플레이’ 앱으로 자녀의 올바른 금융습관, 스마트폰 사용습관 형성 도움전용 케이스 2종, 숄더 스트랩, 액정보호필름, 컬러링 페이퍼, 키링 등으로 패키지 구성 … 출고가 32만 2000원LG유플러스(대표 황현식, www.lguplus.com)는 자녀의 올바른 금융습관과 스마트폰 사용습관 형성을 도와주는 아동 전용 디바이스 ‘U+키즈폰 with 춘식이’를 27일 단독 출시한다.U+키즈폰 with 춘식이는 지난해 1월 출시된 ‘U+키즈폰 with 리틀카카오프렌즈’에 이어 LG유플러스가 6번째로 내놓은 미취학 아동 및 초등학생 전용 스마트폰이다. 삼성전자의 ‘갤럭시 XCover 5’ 모델을 기반으로 제작된 이번 키즈폰은 카카오 최고 인기 캐릭터 춘식이가 바탕화면 및 테마에 적용됐다.상품 패키지는 ▲전용 케이스 2종(캐릭터 케이스/투명 카드 케이스) ▲숄더 스트랩 ▲액정보호필름 ▲색칠놀이용 컬러링 페이퍼 2장 ▲키링 등으로 구성됐다. 색상은 화이트와 민트 2종이며, 출고가는 32만 2000원이다.이번 키즈폰은 전작과 대비해 자녀의 금융습관 형성을 위한 하나은행의 금융 앱 ‘아이부자’를 탑재하고, 올바른 스마트폰 사용 습관을 기를 수 있도록 도와주는 앱 ‘U+키위플레이’의 기능을 개선한 것이 특징이다.하나은행의 아이부자 앱은 아이 스스로 금융 생활을 경험하고 올바른 습관을 기를 수 있도록 도와주는 앱이다. 대표적으로 ▲모으기(용돈/미션/저축) ▲쓰기(결제/송금/ATM출금) ▲불리기(주식투자체험) ▲나누기(기부) 4가지 기능이 있고, 부모도 함께 사용하