KB국민은행, 독립유공자 후손을 위한 『대한의 보금자리』 2호 헌정

KB금융그룹(회장 윤종규)은 18일 글로벌 ESG 투자자문 그룹인 코퍼레이트 나이츠(Corporate Knights)가 발표한 ‘글로벌 지속가능 100대 기업 (Global 100 Most Sustainable Corporations in the World, 이하 ‘글로벌 100대 기업’)’에 국내 금융회사 중 유일하게 선정됐다고 밝혔다.‘글로벌 100대 기업’은 재무성과 뿐만 아니라 지속가능한 수익창출, 온실가스 감축, 임직원 근무 환경 개선, 다양성 확대 등 총 25개 ESG 핵심 지표에 우수한 성과를 낸 기업들이 선정되며, 연 매출 10억달러 이상인 6,000개 이상의 상장기업을 대상으로 한다.KB금융은 ESG 채권 발행, ESG 대출 확대 등을 통해 지속가능한 금융시장을 선도하고, 기업 다양성 목표 등을 투명하게 공개함으로써 높은 평가를 받았다.이로써 KB금융은 지난 11월 국내 최고 권위의 ESG평가인 2022 KCGS ESG 평가에서 ‘3년 연속 전 부문 A+등급 획득 및 대상 수상’, 12월 미국 S&P Global이 발표한 2022년 다우존스 지속가능경영지수(Dow Jones Sustainability Indices, DJSI)에서 ‘월드지수(World Index) 7년 연속 편입’에 이어, ‘글로벌 100대 기업’에 선정됨으로써 글로벌 ESG 경영 선도기업임을 입증하였다.KB금융그룹이 이처럼 국내외 ESG평가기관으로부터 좋은 평가를 받을 수 있었던 가장 큰 원동력은 그룹 내 전 계열사가 그룹 차원의 ESG 경영원칙을 바탕으로 실질적인 ESG경영을 이행하는데 있다.KB금융은 이사회 내 ‘ESG위원회’를 중심으로 모범적인 지속가능경영 체제를 구축하고 있으며, 그룹 탄소중립 추진 전략 ‘KB Net Zero S.T.A.R.’ 와 ESG 투자전략인 ‘KB Green Wave 2030’의 전사적 추진을 통해 기후변화에 적극적으로 대응하고 있다. 또한, 2027년