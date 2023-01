‐ MZ세대가 함께 즐기는 세대 통합 콘텐츠 ‐

‐ 3월 4~5일 이틀에 걸쳐 개최되는 대규모 세대 통합 콘서트로 화려한 라인업 주목

‐ 첫 번째 문화 프로젝트 ‘WON THE STAGE’ 콘서트를 계기로 다양한 행사 개최할 것

우리은행(은행장 이원덕)은 오는 3월 우리은행 최초 대규모 문화 프로젝트인 ‘WON THE STAGE(원 더 스테이지)’콘서트를 개최하고 관련 이벤트를 2월 22일까지 실시한다고 20일 밝혔다.‘WON THE STAGE’콘서트는‘우리WON뱅킹 무대’와‘경이로운(Wonder) 무대라는 중의적 의미를 담고 있다. MZ세대가 함께 즐길 수 있는 세대 통합 콘서트로, 전 세대를 아우르는 최정상급 가수들의 화려한 라인업으로 개최될 예정이다.이번 콘서트는 힙합, 발라드, 아이돌 등 다양한 장르의 가수 라인업이 2월 초까지 순차적으로 공개되며, 3월 4일, 5일 양일에 걸쳐 회차별 5~6팀의 아티스트가 출연한다.우리은행 고객을 위한 이번 콘서트는 ▲티켓 응모 이벤트 ▲WOORI RUN(웹2D게임) 참여형 이벤트 ▲카카오톡 콜라보레이션 이모티콘 지급 이벤트를 진행한다.티켓 이벤트는 추첨형 이벤트로 ▲R석은 우리은행 적금 3종(WON적금, 우리 200일 적금, 스무살우리 정기적금) 중 1개 이상 가입 ▲S석과 스탠딩석은 우리은행 오픈뱅킹 가입 ▲A석은 우리WON뱅킹 가입 고객이라면 누구나 중복 응모가 가능하다.WOORI RUN(웹2D게임) 이벤트는 우리WON뱅킹에 가입하고 개인별 난수코드를 입력하면 게임에 참여가 가능한 이벤트로, 게임 상위 순위 500명에게 S석 티켓을 1인 2매 제공한다.이모티콘 이벤트는 ‘대충생긴 곰식이’를 그린 작가‘쩡고’와의 협업으로 콘서트 한정판 이모티콘을 제공한다. 우리WON뱅킹을 신규 설치한 1만명의 고객에게 선착순으로, 기존 고객은 추첨을 통해 2만명에게 제공한다.공연 및 이벤트에 대한 자세한 내용은 우리WON뱅킹‘생활혜택’의 ‘WON THE STAGE 콘서트’별도 페이지에서 확인 가능하다.우리은행 관계자는“치열한 삶을 살고 있는 모두를 응원하고자 40대의 부모와 10대의 자녀가 함께 즐길 수 있는 세대 통합 콘서트를 준비했다”며, “2월 22일까지 참여 가능한 재밌는 이벤트와 3월 실시되는 콘서트에 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 밝혔다.