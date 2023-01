신한금융그룹, 『신한 스퀘어브릿지 인천』

액셀러레이팅 멤버십 데모데이 개최

- 인천 지역 스마트시티 분야 스타트업 육성 성과 공유 및 투자 유치 지원 행사

신한금융그룹(회장 조용병)은 17일 인천 송도에 위치한 『신한 스퀘어브릿지 인천』에서 ‘스마트시티 액셀러레이팅 멤버십 데모데이’를 개최했다고 18일 밝혔다.이번 데모데이 행사는 『신한 스퀘어브릿지 인천』이 지난해 7월부터 진행한 스마트시티 액셀러레이팅 육성 과정 종료를 기념하고 그간의 성과를 공유하기 위한 행사다.신한금융의 스타트업 육성 플랫폼인 『신한 스퀘어브릿지 인천』은 2020년 인천 지역 딥테크·바이오·헬스케어·스마트시티 분야의 스타트업 육성 및 글로벌 진출 지원을 위해 조성됐다.『신한 스퀘어브릿지 인천』은 구글 스타트업 캠퍼스와 함께 한 이번 스타트업 육성 과정을 통해 ▲전용펀드 투자 ▲실증지원 ▲글로벌 네트워크 연계 ▲1:1 맞춤형 컨설팅 등 다양한 프로그램을 제공했다.이날 행사에는 액셀러레이팅 멤버사 15개사를 포함한 스타트업 관계자 60여명이 참석해 지난 6개월 간의 스케일업 성과를 공유했다. 이와 함께 ▲IR 발표 ▲ 투자자와의 1:1 라운드 미팅 등 스타트업 투자 유치를 위한 정보 공유 시간을 가졌다.신한금융 관계자는 "『신한 스퀘어브릿지』는 스타트업 투자 환경 악화에도 그룹의 인프라 및 자원을 활용해 투자 유치 지원과 스케일업을 위한 다양한 프로그램을 제공하고 있다"며, "신한금융은 혁신 스타트업과의 상생 및 협력 강화를 통해 사회·경제적 가치를 지속적으로 창출해 나가겠다"고 말했다.한편, 신한금융그룹 조용병 회장은 그룹의 ESG 슬로건인 ‘Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)’를 바탕으로 지역 맞춤형 일자리 사업, 초등돌봄 공동육아나눔터 설립, 청년부채 토탈케어 프로젝트, 청년 해외 취업 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 진행하고 있다.『신한 스퀘어브릿지』는 26일부터 서울, 인천, 대구, 대전 4개 지역에서 인큐베이션·액셀러레이팅·글로벌 트랙의 육성 프로그램에 참여할 혁신 스타트업을 모집한다.