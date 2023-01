KB금융그룹 2023년 시무식 개최

■ ‘기본’과 ‘원칙’을 바탕으로 ‘고객중심’의 핵심가치 실천 강조

■ 빠르고 민첩하게 위기를 벗어나는 토끼의 기민함(動如脫兎, 동여탈토)처럼 ‘Agile한 KB’로 변화해야

■ 지속가능하고 내실있는 성장을 위한 경영전략 키워드 ‘R.E.N.E.W. 2023’의 5대 전략방향 제시

그룹(회장 윤종규)은 2일 오전 여의도본점 신관에서 계묘년(癸卯年) 새해를 맞아 윤종규 회장을 비롯한 그룹 임직원이 참석한 가운데 ‘2023년 시무식’을 개최했다. 이 날 열린 시무식은 YouTube로도 생중계 되었으며, 지난 2022년 한 해 KB금융그룹의 발전을 위해 노력한 직원들에게 『올해의 KB Star 상(賞)』을 전달하는 격려행사도 함께 진행되었다.윤종규 회장은 신년사에 앞서 제일 먼저 KB금융그룹에 변함없는 신뢰와 성원을 보내주는 고객과 주주, 그리고 어려운 환경 속에서도 ‘고객의 행복’을 위해 맡은 업무에 최선을 다한 임직원들에게 감사의 인사를 전했다.이어진 신년사를 통해 윤종규 회장은 ‘고객 중심’의 핵심가치를 강조하며 기본과 원칙이 KB의 출발점이자 마침표가 될 수 있도록 스스로 변화해 나가자고 말했다. 또한 고객을 행복하게 해드리고 ‘고객의 평생금융파트너’가 될 수 있도록 일상생활 속에서 KB의 핵심가치를 내재화하여 지속가능한 KB를 만들어 나갈 것을 강조했다.또한 고객들로부터 선택받고, 더 사랑받음으로써 ‘세상을 바꾸는 금융’을 실현하기 위해 KB금융이 2021년부터 일관되게 추진해 온 중장기경영전략인 ‘R.E.N.E.W’를 경영환경 변화에 맞춰 새롭게 정립한 ‘R.E.N.E.W 2023’을 제시했다.‘R.E.N.E.W 2023’은 핵심경쟁력 및 회복탄력성 강화(Reinforce the Core&Resilience), 글로벌 & 신성장동력 확장(Expansion of Global & New Biz), 금융플랫폼 혁신(No.1 Platform), 지속가능경영 선도(ESG Leadership), 인재양성 및 개방적·창의적 조직 구현(World class Talents & Culture) 등 5가지 전략방향으로 구성되어 있다.이와 더불어 차별화된 고객 가치를 기반으로 시장을 선도하고 수익성, 성장성, 건전성을 모두 갖춘 ‘튼실한 성장’을 이루는 것은 물론 어려운 경제환경 속에서도 ‘회복탄력성(Resilience)’을 높여 ‘강인하고 경쟁력 있는 KB를 만들어야 한다’고 강조했다.