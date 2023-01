신년운세 봐 드려요! CU, 2023 계묘년 행운 이벤트 풍성

- 전국 CU 점포와 멤버십 앱 포켓CU에서 다양한 행운 이벤트와 상품 할인 프로모션 선보여

- 계묘년 새해 맞아 출시한 토끼 상품 스탬프 행사로 2023P 지급하고 미피 굿즈 경품 혜택

- 포켓CU에서는 신년운세 점칠 수 있고 코카콜라 구독 쿠폰 고객 대상으로 에어팟 추첨 증정

CU가 2023년 계묘년 새해를 맞아 고객들의 신년 행운을 응원하는 ‘LUCKY NEW YEAR’ 행운 프로모션을 펼친다고 1일 밝혔다.CU의 이번 ‘LUCKY NEW YEAR’ 행운 프로모션은 ‘새해 CU에 오면 특별한 행운이 시작된다’는 콘셉트로 전국 CU 점포와 멤버십 앱 포켓CU에서 진행되며 경품 증정 행사를 비롯해 다양한 이벤트와 가격 할인 혜택을 선보인다.먼저 CU는 계묘년 검은 토끼의 해를 기념하며 행운의 토끼 스탬프 이벤트를 진행한다.CU가 지난달부터 출시하고 있는 토끼 상품을 구매하고 CU 멤버십을 적립하면 제품 1개당 스탬프 1개를 발급받을 수 있으며 스탬프 3개를 모아 응모한 총 5천 명의 고객들에게 선착순으로 CU멤버십 2023 포인트를 지급한다.행사 대상 상품은 미피, 토끼정, 에스더버니, 토끼소주 상품 23종이다. CU는 계묘년을 맞아 대구의 토끼정, 암스테르담의 미피, LA의 에스더버니, 뉴욕의 토끼소주 글로벌 브랜드와 손잡고 다양한 토끼 상품 시리즈를 출시했다토끼 스탬프 이벤트에 참여한 고객들은 미피 캐릭터 굿즈도 받을 수 있다. 추첨을 통해 총 250명의 고객들에게 미피로 디자인된 쿠션 담요와 크로스백, 캔들 워머 등 총 5종의 미피 굿즈를 경품으로 증정한다.포켓CU에서는 CU를 찾는 모든 고객들이 새해 행운을 기원하며 한 해의 운세를 점칠 수 있도록 신년운세 이벤트를 펼친다.해당 이벤트는 CU 멤버십 회원이라면 누구나 참여할 수 있으며 이벤트 페이지에서 성별, 생년월일, 출생시 간단한 정보를 입력해 건강운, 소망운, 재물운, 애정운 등 원하는 주제의 신년운세를 점칠 수 있다.또한, CU는 이달 코카콜라 음료 7종을 월 7회 정기 할인 받을 수 있는 구독 쿠폰을 700원에 판매한다. 해당 구독 쿠폰을 이용해 결제하면 23% 할인 혜택을 받을 수 있으며, 구매 고객 중 10명을 추첨해 에어팟 프로가 들어 있는 코카콜라 제로팩을 선물한다.이 밖에도 CU는 1월 한달 동안 삼성카드 결제 시 GET 즉석 원두 커피를 23% 할인 판매한다. KB국민카드와 하나카드로 결제하면 프리미엄 아이스크림 13종을 30% 할인된 가격에 구매할 수 있으며, 점심 시간인 11시부터 2시까지는 도시락 5종을 30% 할인 판매한다.BC카드, NH농협카드, 카카오페이 결제 고객은 오전 7~9시에는 간편식품과 음료를, 오후 7~9시에는 와인과 안주 등을 30% 할인 받을 수 있다.임지훈 마케팅팀장은 “2023년 계묘년 새해를 맞아 CU를 찾는 고객들에게 행운이 가득한 한 해가 되길 바라는 마음으로 이번 마케팅을 기획했다”며 “다가오는 새해에도 더욱 즐거운 이벤트와 풍성한 혜택을 선보이며 고객들에게 좋은 친구 같은 브랜드가 되기 위해 노력할 것”이라고 말했다.