하나금융그룹, MSCI ESG평가 AA등급 획득

하나금융티아이(대표이사 박근영)는 한국폴리텍대학의 광명융합기술교육원과 디지털 인재 육성을 위한 업무협약을 체결하고 ‘2023년 채용연계형 교육훈련과정’을 실시한다고 밝혔다.이번 협약은 AIㆍ빅데이터 등 디지털 신기술의 발달로 이종산업 간 경계가 허물어지는 빅블러 시대를 맞아, IT 커리어를 꿈꾸는 비(非)전공자들이 디지털 핵심 역량 강화를 위한 실무 중심의 교육을 통해 인문학적 소양과 데이터 분석력을 동시에 지닌 융합형 인재로 거듭날 수 있도록 지원키 위해 마련됐다.하나금융티아이는 인문ㆍ사회계열의 IT 비전공자를 포함한 교육생 20명을 선발해 오는 2023년 3월부터 한국폴리텍대학 광명융합기술교육원에서 ▲응용소프트웨어 개발 ▲빅데이터 분석 ▲기업 시스템 개발을 위한 클라우드 운영 등 금융 IT 실무에 필요한 현장 맞춤형 교육을 약 8개월간 진행한다.하나금융그룹이 후원하는 각종 스포츠 경기 관람 및 선배와의 만남 등을 통해 교육생들이 기업문화를 체험해볼 수 있는 시간도 주어진다. 교육 수료생들은 최종 평가를 거쳐 하나금융티아이에 정식 입사하게 되며, 입사 후에도 꾸준히 자기계발을 도모할 수 있도록 지속적인 직무교육과 사내 학습조직이 운영될 예정이다.박근영 하나금융티아이 대표이사는 “다양한 전공의 교육생들이 입사 후 조직에 잘 적응하여 역량을 키워나가는 모습을 보며 보람을 느낀다”며, “앞으로도 청년 디지털 인재를 꾸준히 양성할 수 있는 기회를 마련하여 금융 IT 기업으로서 사회적 책임을 다할 것”이라고 밝혔다.김봉준 한국폴리텍대학 광명융합기술교육원장은 “이번 협약의 결실이 청년들을 위한 양질의 일자리 창출로 이어질 수