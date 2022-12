이재용 회장, 베트남 삼성R&D센터 준공식 참석

제주신라호텔 ‘밋 더 산타(Meet the Santa) 이벤트’, 13년간 어린이 고객 동심 지켜와크리스마스를 앞두고 크리스마스의 상징과도 같은 산타 할아버지가 아이들에게 선물을 주는 깜짝 이벤트가 인기다.제주신라호텔 관계자에 따르면 “‘밋 더 산타(Meet the Santa) 이벤트 관련 문의가 지속되고 있으며, 매년 산타 이벤트를 위해 방문하는 고객이 있을 정도로 인기를 끌고 있다”라고 밝혔다.제주신라호텔은 이달 24일(크리스마스 이브)과 25일(크리스마스 당일) 산타클로스가 직접 객실을 방문해 선물을 전달하는 '밋 더 산타(Meet the Santa)' 이벤트를 진행한다.'산타클로스' 이벤트는 아이의 동심을 지켜주고 싶은 부모님의 마음을 담아 지난 2009년부터 시작되었으며, 13년 동안 산타와 만난 어린이 고객 수만 2700명에 달한다.이는 한국교육개발원이 제공한 전국 초등학교별 평균 학생 수인 432명의 6배가 넘는 수치이다.고객이 미리 준비한 선물과 하고 싶은 이야기를 담은 쪽지를 호텔 G.A.O 데스크에 맡기면 오후 6시부터 오후 9시 30분 사이 요청한 시간대에 산타가 객실로 직접 방문해 선물을 증정하는 뜻깊은 추억을 만들 수 있다.제주신라호텔에 투숙하는 고객들은 누구나 신청할 수 있으며, 사전 예약에 따라 이벤트는 조기 마감될 수 있다.연말·연시 가족여행을 위한 '숨비 포토', '디어 마이 패밀리'와 새해 소망 캘리그래피도 선보여또한 제주신라호텔은 어린이 동반 고객들을 위해 온돌 객실에서 가족과 함께 추억의 순간을 사진으로 남기는 '숨비 포토(Soombi Photo)', 다양한 먹거리를 제공하는 '디어 마이 패밀리(Dear My Family)' 패키지도 선보인다.제주신라호텔의 대표적인 레저 엔터테인먼트 전문가인 G.A.O.(Guest Activi