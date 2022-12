우리은행(은행장 이원덕)은 지난 19일 노년층의 디지털 역량 강화를 지원하기 위한 ‘WOORI 어르신 IT 행복배움터’1호점을 개소했다고 20일 밝혔다.‘WOORI 어르신 IT 행복배움터’는 노년층의 디지털 소외현상을 해소하기 위한 사업으로, 우리은행이 독거노인종합지원센터와 함께 조성한 노년층 복합 디지털·IT 교육공간이다. 이번에 조성된 1호점은 노인 인구 밀집 지역에 위치한 역촌노인복지관에 조성되었다.우리은행은 노년층의 특성을 반영한 공간 구성 및 교육용 가구, 디지털기기 일체를 비롯해 모바일 금융거래, 길 찾기, 쇼핑, 키오스크 등의 다양한 디지털 서비스를 어르신들이 일상생활에서 편리하게 이용할 수 있는 교육을 지원한다.‘WOORI 어르신 IT 행복배움터’를 방문하는 어르신은 △반려 로봇, VR기기, 스마트테이블 등의 최신 디지털기기 및 디지털 헬스케어를 경험할 수 있는‘우리WON 사랑방’, △태블릿 PC, 전자칠판, 키오스크 등을 활용해 디지털 교육을 받을 수 있는‘우리WON 스마트 배움터’, △어르신들의 생각을 자유롭게 표현할 수 있는‘우리WON 디지털 스튜디오’를 이용할 수 있다.우리은행 관계자는 “본 사업은 심화되고 있는 노년층 디지털 소외현상 해소를 통해 ‘함께하는 디지털 사회’조성에 기여하기 위해 기획되었다”며, “실생활에서 접하는 다양한 디지털기기를 직접 조작하며 체험할 수 있는 복합 디지털·IT 교육공간과 맞춤형 디지털·IT 교육을 통해 어르신들이 일상생활에 실질적으로 도움이 되기를 바란다”고 밝혔다.한편, 우리은행은 향후 ‘WOORI 어르신 IT 행복배움터’등의 노년층 지원사업을 지속 확대해나갈 예정이다.