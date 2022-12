서울신라호텔, 망고 빙수의 성지 ‘더 라이브러리’, 와인바로 변신한다 ◇ ‘더 라이브러리’ 와인·안주 메뉴 보강, 저녁 시간 와인바로 운영 ◇ 라이브 재즈 공연과 석양이 물드는 남산 조망할 수 있는 와인 바 전용 섹션 마련

‘제주산 애플망고 빙수’로 유명한 서울신라호텔의 1층 라운지 ‘더 라이브러리’가 저녁 시간에는 와인바로 변신한다.낮에는 고품격 만남의 장소이자 비즈니스를 위한 라운지로 이용되고, 저녁에는 라이브 재즈 공연이 펼쳐지는 분위기 좋은 와인바로 변신하는 것. 서울신라호텔 ‘더 라이브러리’는 보유 와인 리스트와 그에 어울리는 안주 메뉴를 강화해 저녁 시간(18시~24시)에는 와인바로 운영한다고 밝혔다.서울신라호텔은 ‘더 라이브러리’의 와인과 안주 메뉴를 보강했다. 와인은 부르고뉴 지역 와인을 강화해 총 208종으로 확대했고, 위스키도 102종으로 준비했다. 안주 메뉴도 와인과 페어링할 수 있는 문어 세비체, 스파이시 타이 슈림프, 캐비어 등 15종으로 다양하게 만나볼 수 있다.와인바의 컨셉은 ‘애프터 글로우(After Glow)’다. ‘저녁 노을이 여운을 남기는 시간’이라는 의미로, 시시각각 변하는 남산의 석양과 야경을 감상하며 편안한 분위기 속에서 소믈리에가 엄선한 와인과 페어링 안주를 즐길 수 있다.저녁 시간 중 와인은 ‘더 라이브러리’ 내 모든 좌석에서 주문할 수 있지만, ‘애프터 글로우’ 전용 좌석에서는 한층 더 로맨틱한 분위기를 즐길 수 있다. 전용 섹션은 라이브 재즈 공연을 즐기며 석양이 물드는 남산을 조망하기에 좋은 창가 쪽 구역의 60여 석이다.‘애프터 글로우’ 섹션은 차분하고 안락한 분위기 속에서 어른들만의 시간을 보낼 수 있는 장소로 재탄생했다. 이에 연인, 지인들과의 여유롭고 단란한 시간을 보내고자 하는 3040 고객들의 만족도가 높아질 것으로 기대된다.서울신라호텔 ‘더 라이브러리’는 연말을 맞아 시즌 한정 스페셜 코스인 ‘페스티브 윈터 모먼츠 위드 애프터 글로우(Festive Winter Moments with After Glow)’를 선보인다. 이 코스에는 품격 있는 공간에서 특별한 시간을 보낼 수 있는 스페셜 메뉴 5종과 페어링 와인 3잔이 제공된다.코스는 △캐비어를 올린 무화과 무스, △스파이시 타이 슈림프, △유자 레몬 드레싱의 문어 세비체, △마데이라 소스를 곁들인 ' 미주산 프라임 등심 숯불구이', △브리 오 블루, 그라나 파다노, 트러플 치즈 3종의 치즈 플래터와 △와인 3종(로제 스파클링, 화이트, 레드)으로 구성된다 ‘페스티브 윈터 모먼츠 위드 애프터 글로우’는 12월 23~25일, 31일에 운영되며, 사전 예약 고객에 한해 이용 가능하다.서울신라호텔은 ‘애프터 글로우’ 세트가 포함된 객실 패키지인 ‘애프터 글로우 오브 더 라이브러리(After Glow of The Library)’도 함께 선보인다.패키지는 △’더 라이브러리’에서 즐길 수 있는 ‘애프터 글로우’ 세트(스파클링 와인 2잔, 비프 카르파치오, 스파이시 타이 슈림프), △디럭스 룸 1박, △실내 수영장 이용 혜택이 포함되어 있으며, 2023년 1월부터 2월까지 이용 가능하다.