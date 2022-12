아프리카티비(TV), 오리지널 웹 예능 ‘철감봉’의 음원 ‘All For One’ 발매

- BJ 철구, 감스트, 와꾸대장봉준과 함께하는 리얼리티 웹 예능 ‘철감봉’의 음원 ‘All For One’ 발매

- 대한민국 국민들의 마음을 위로하고 응원하는 메시지를 담은 곡으로, 가수 박완규가 피쳐링에 참여해

- 9일(금) 오후 6시 ‘플로Flo’를 비롯한 국내 모든 음원사이트에서 동시 발매

오리지널 웹예능 ‘철감봉’의 음원이 공개된다.아프리카TV는 9일(금) BJ 철구, 감스트, 와꾸대장봉준(이하, 봉준)이 함께하는 오리지널 웹 예능 ‘철감봉’의 음원을 발매한다고 밝혔다. 아프리카TV 오리지널 VOD 콘텐츠 ‘철감봉’은 아프리카TV의 인기 BJ 철구, 감스트, 봉준이 화려한 라인업의 게스트들과 함께 특유의 하이 텐션으로 진행하는 리얼리티 웹 예능이다.‘철감봉’은 BJ 철구, 감스트, 봉준 세 명의 BJ가 ‘주식회사 철감봉’을 설립하고 CEO에 도전한다는 내용을 담고 있다. 에피소드는 지난 10월 첫 공개된 이후 현재 8화까지 공개됐으며, 지난 7화와 8화에서는 ‘주식회사 철감봉’의 첫 프로젝트인 ‘철감봉 음원 발매’를 위한 여정이 담겼다.‘All For One’이라는 제목의 음원은 9일(금) 오후 6시 ‘플로Flo’를 비롯한 국내 모든 음원사이트에서 동시 발매된다. ‘All For One’은 대한민국 국민들의 마음을 위로하고 우리나라를 응원하는 메시지를 담은 곡이다. 특히, BJ 철구, 감스트, 봉준 3명 모두 직접 작사에 참여해 기대를 더했고, 밴드 ‘부활’의 보컬리스트 박완규가 피쳐링에, 베이시스트 최우제가 프로듀싱에 참여해 완성도를 높였다.‘All For One’ 발매와 더불어 ‘철감봉’ 9화 본편도 공개된다. ‘All For You’ 녹음 현장을 공개하는 내용의 9화는 9일(금) 오후 8시 ‘아프리카TV 철감봉 공식 방송국(https://bj.afreecatv.com/chulgambong)’에서 공개될 예정이다. ‘철감봉’ VOD 시청 및 보다 자세한 사항은 아프리카TV 철감봉 공식 방송국(https://bj.afreecatv.com/chulgambong)’에서 확인할 수 있다.한편, ‘철감봉’은 유저들과 함께 만들어가는 인터랙티브 웹 예능으로 세 BJ들은 유저들과 적극 소통하는 한편, 프로그램 공식 굿즈, 티켓 판매 등의 커머스 같은 다양한 도전에 나설 계획이다.