청소년 사이버폭력 예방을 위한... '2022 푸른코끼리 온라인 포럼' 개최

삼성전기 필리핀 생산법인은 필리핀 정부가 수여하는 '최고기업상'(Golden Achievement Award)을 수상했다고 27일 밝혔다.'최고기업상'은 필리핀 투자청(PEZA)에 등록된 기업에 수여되는 가장 권위 있고 존경받는 상으로 산업부 장관이 시상한다.필리핀 정부는 매년 수출, 고용, 사회 공헌, 환경 등 4개 부문 최우수 기업을 선정해 시상하며, 모든 부문 '명예의 전당'에 오른 기업 중 가장 우수한 기업 한 곳을 선정해 '최고기업상'을 수여하고 있다.삼성전기는 각 부문별 3회 최고상을 받아 '명예의 전당'에 등재되었고, 올해 '최고기업상'을 수상했다. 2012년 제정 이후 '최고기업상'을 수상한 기업은 삼성전기를 포함해 5개 기업뿐이다.Outstanding in Community Projects 2007, 2008, 2009 Hall of Fame (사회공헌)Outstanding Employer 2006, 2010, 2012 Hall of Fame (고용)Outstanding Exporter 2011, 2012, 2013 Hall of Fame (수출)Outstanding Environmental Performer 2007, 2019, 2020 Hall of Fame (환경)삼성전기 필리핀 법인은 글로벌표준화기구 ISO의 환경인증 ISO14001을 획득했고 △에너지 절감 △화학물질 사용량 감소 △수질과 대기오염 방지 위한 기준 준수 등 체계적인 환경 개선으로 우수한 평가를 받았다.또한, 자연친화적인 환경을 조성하고 천연자원을 보존하기 위한 나무 심기, 해안 정화 등 지속적인 CSR(Corporate Social Responsibility, 기업의 사회적 책임) 활동과 사회적 가치 제고로 솔선수범하는 기업임을 인정받았다.특히, 저소득층 우수 인력을 발굴, 학습지도 및 장학금을 수여하고 있으며 그중 우수인력은 필리핀 법인에 채용하고 있다.삼성전기 필리핀 법인장 박선철 상무는 "수출, 고용, 사회공헌 환경 등 모든 부문에서 최고기업임을 인정받아 영광이다"며 “앞으로도 임직