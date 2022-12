신한금융그룹, 지역아동센터 아이들을 위한

신한자산신탁(대표이사 배일규)은 지난달 30일 서울 대치2동 행정복지센터에서 취약계층의 따뜻한 겨울나기를 지원하기 위한 ‘사랑의 김장김치 나눔행사’를 실시했다고 1일 밝혔다.14년부터 매년 진행하고 있는 이번 ‘사랑의 김장김치 나눔행사’에는 신한자산신탁 배일규 대표이사와 임원, 강남푸드지원센터 김용희 센터장 및 관계자들이 참석해 지속적인 관심과 지원을 약속했다.신한자산신탁은 총 400박스(2000kg)의 김장김치를 강남푸드지원센터, 전남밀알복지재단에 전달했다. 김장김치는 거동이 불편한 노인이나 중증장애인 등 홀로 김장을 준비하기 어려운 가정에 전달될 예정이다.신한자산신탁 배일규 대표이사는 “이번 김장김치 전달을 통해 어려운 이웃들이 추운 겨울을 잘 나기를 바라는 신한자산신탁의 따뜻한 마음을 전하고자 한다”며, “앞으로도 신한자산신탁은 그룹의 ESG 슬로건인 ‘Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)’를 바탕으로 모두가 함께 잘 사는 따뜻한 세상을 만드는 데 기여해 나가겠다”고 말했다.