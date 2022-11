신한금융그룹(회장 조용병)은 24일 한국ESG기준원이 발표한 ‘2022년 KCGS ESG 평가 및 등급 공표’에서 국내 금융기관 최초로 15년부터 8년 연속 통합 A+ 등급을 획득했다고 밝혔다.한국ESG기준원은 매년 국내 상장기업의 지속가능한 성장 독려를 위해 ▲환경 ▲사회책임 ▲기업지배구조 부문을 평가해 ESG 등급을 공표하고 있다. 이번 22년 평가 결과, 신한금융은 ESG 통합등급 A+를 포함해 전 부문에서 A+ 평가를 받았다.신한금융은 지난해 9월 발표한 그룹의 ESG 슬로건인 ‘Do the Right Thing for a Wonderful World(멋진 세상을 향한 올바른 실천)’를 토대로 탄소 중립 전략인 ‘Zero Carbon Drive’ 추진, 친환경 금융 지원 등 탄소 감축을 위해 적극적으로 노력하고 있다.또한 다양성 및 인권 보고서 등의 특화 보고서를 포함한 연 2회의 ESG 관련 보고서를 발간해 이해관계자들과 투명하게 소통하고 있으며, 이사회 내 ESG 전략위원회를 운영하는 등 ESG 경영을 선도하고 있다.한국ESG기준원의 22년 ESG 평가는 총 974개의 상장 기업을 대상으로 진행됐다. 최고 수준인 ESG 통합등급 A+를 받은 업체는 5개사로, 이 중 신한금융그룹을 포함한 2개사만이 전 부문에서 A+ 평가를 받았다.신한금융 관계자는 "신한금융은 금융을 통한 선한 영향력을 고객과 지역 사회에 지속적으로 전파하기 위해 그룹의 모든 임직원이 함께 노력하고 있다” 며, “앞으로도 지속가능경영을 통해 사회적 가치의 확산에 기여하는 기업시민으로서 책임을 다 하겠다”고 밝혔다.