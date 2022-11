검체 이송 시간 단축을 위한 ‘기송관 시스템’ 개발, 국내 제약사 최초 구축

(대표이사 최용주)은 지난 11월 15일부터 18일까지 인도네시아 자카르타에서 개최된 ‘2022 국제품질분임조대회(ICQCC)’에 한국 대표로 참가, 대회 최고상인 ‘PRIME GOLD’를 수상했다고 밝혔다.‘프리텍트 분임조(FREE-TACT)’(왼쪽부터 배성준 대리, 손여원 주임,김도희 사원, 전재형 사원, 고은강 주임, 박현수 과장)1976년을 시작으로 올해 47회를 맞이한 ‘국제품질분임조대회(ICQCC, International Convention on Quality Control Circles)’는 매년 세계 각국 품질분임조가 품질 혁신 등의 우수 사례를 발표하는 국제 대회이며, 올해는 총 14개국 755개의 분임조가 참가해 열띤 경합을 벌였다. 대회에 출전한 참가 팀은 개최국 심사 기준에 따른 평가를 거쳐 GOLD, SIVER, BRONZE 명칭의 상을 수상하게 되며, GOLD를 수상한 팀 중에서도 뛰어난 성과를 내보인 우수 팀에게는 ‘PRIME GOLD’의 영예가 주어진다. 올해 ‘PRIME GOLD’는 한국 대표단 22팀 중 삼진제약을 포함해 단 4팀만이 수상하였다.이번 대회에서 삼진제약 항남공장 ‘프리텍트 분임조(FREE-TACT)’는 ‘제약사에 적합한 기송관 시스템 개발로 검체 이송시간 단축(Reduce sample transfer time by developing a Pneumatic Pipe System suitable for pharmaceutical companies)’을 목표로 삼아 1년여간의 개발기간을 거쳐 국내 제약사 최초 ‘효율적인 검체 이송 체계 구축’을 완료하게 된 도입과정을 발표하였고, 이를 통한 업무 개선으로 최고의 품질 혁신을 이뤄낸 성과를 인정받았다.삼진제약 최용주 대표이사는 “작년 전국품질분임조경진대회 대통령상 금상과 이번 국제품질분임조대회 최고상 수상 등, 연이은 성과는 우리 삼진제약이 신뢰성을 가진 품질 혁신 기업으로서 그 가치를 인정받은 값진 결과물이다.”며 “회사가 추구하는 품질경영 활동에 힘써 노력해주신 향남공장 프리텍트 분임조의 노고에 다시 한번 감사드리며, 앞으로도 품질경쟁력 향상을 위해 아낌없는 지원을 하도록 노력하겠다.”라고 소감을 전하였다.한편, 삼진제약 향남공장 분임조 ‘프리텍트(FREE-TACT)’는 “코로나 시대 자유로운 소통을 통해 품질 경쟁력을 추구한다”라는 의미로 지난 2021년 결성, 전국품질분임조대회 대통령상을 수상한 바 있다.올해는 ‘마중물’ 분임조가 ‘제48회 전국품질분임조대회’에서 대통령상을 수상했으며, 앞선 분임조의 바통을 이어받아 23년 개최 될 예정인 국제대회에 출전할 예정이다.