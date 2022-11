영동 샤인머스캣, 제천 사과를 아시나요? 롯데마트, 지역 농가와 더욱더 밀착한다

롯데백화점이 세계적인 와인 매거진인 ‘디캔더’에서 진행하는 ‘디캔더 월드 와인 어워드(DWWA)’에서 국내 최초로 세계적인 와인 판매처로 선정되면서, 프리미엄 와인 강자의 입지를 다지고 이를 기념하기 위한 프로모션을 진행한다.올해로 20회째를 맞이한 ‘디캔더 월드 와인 어워드’는 유명 와인 매거진인 ‘디캔더’에서 진행하는 세계에서 가장 크고 영향력이 있는 독보적인 와인 품평회이다. 전 세계 최고의 와인 전문가들에 의해 평가된 ‘디캔더 월드 와인 어워드’는 엄격한 심사 과정으로 국제적으로 가장 신뢰받고 있으며, 매해 우수 와인 수상과 함께 전 세계의 우수 와인 판매처를 선정하고 있다. 롯데백화점은 지난 6월에 진행한 이번 대회에서 한국 최초로 우수 와인 판매처로 선정되었다.특히 롯데백화점은 올해 전문 소믈리에 영입 등 프리미엄 와인 강화를 위한 다양한 전략을 진행한 것이 이번 수상의 결과로 이어진 것으로 보고 있다. 지난 5월에는 제 4회 ‘올해의 한국 소믈리에(Korea Sommelier of the year)’ 우승자이자 ‘CMS(Court of Master Sommelier) Advanced’ 소믈리에인 경민석 소믈리에가 업계 최초로 롯데백화점에 합류 했으며, 지난 9월에는 미슐랭 3스타 한식 레스토랑의 헤드 소믈리에이자 각종 소믈리에 대회에서 우승 경력이 있는 최준선 소믈리에와, 국제 소믈리에 인증 자격인 ‘A.SI(Association de la Sommellerie internationable) Diploma Gold’ 등급을 한국 여성 최초이자 유일한 취득자인 한희수 소믈리에가 합류했다. 특히 한희수 소믈리에는 지난 9월 국내에서 가장 오랜 역사를 자랑하는 소믈리에 대회인 ‘제 21회 한국 소믈리에 대회’에