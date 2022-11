KB금융, 'KB라이프생명보험' 초대 대표이사에 '이환주' 현 KB생명보험 대표이사 추천

KB금융지주(회장 윤종규)는 23일 일산 킨텍스에서 개최된 제 48회 국가품질경영대회에서, ESG경영 실천에 앞장 선 노력을 인정 받아 ‘국가품질혁신상 ESG경영 부문 대통령 표창’을 수상했다.산업통상자원부 및 국가기술표준원이 주최하고 한국표준협회가 주관하는 국가품질경영대회는 품질혁신 활동으로 탁월한 경영 성과를 창출하며 우리나라 산업경쟁력 향상에 이바지한 우수 기업 등을 포상하는 국내 최대 규모의 행사 중 하나로서, 1975년 제 1회 대회를 시작으로 올해로 48회째를 맞이한 전통과 권위의 대회이다.KB금융지주의 이번 수상은 ESG위원회를 중심으로 환경·사회·지배구조 등 모든 부문에서 모범적인 ESG경영을 이행해 나가고 있는 점 및 지난 6월 KB금융그룹 윤종규 회장이 국내에서 유일하게 ‘탄소중립을 위한 글래스고 금융연합(GFANZ, Glasgow Financial Alliance for Net Zero)’의 아시아-태평양 지역 자문위원으로 선임 되는 등 국내외 ESG경영을 선도해 온 탁월한 성과가 바탕이 되었다.우선, 환경 분야에서는 내부 탄소배출량은 2040년, 자산포트폴리오 탄소배출량은 2050년 탄소중립 달성을 목표로 추진하고 있는 그룹 중장기 탄소중립 추진전략 ‘KB Net Zero S.T.A.R.’의 실질적인 이행 노력 및 적도원칙 가입, 탈석탄금융 선언 등의 친환경 경영 성과를 인정받았다.사회 분야에서는 국가 저출산 문제 해결을 위한 온종일 돌봄체계 구축을 위해 총 750억원을 투입하여 총 2,500여개 초등돌봄교실 및 병설유치원 신증설을 목표로 진행중인 프로그램, 저소득·글로벌다문화가정 청소년 대상 교육 지원 사업, 금융소비자 보호를 위한 보이스피싱 피해 방지 신모니터링 시스템 도입, KB굿잡 취업박