• TSI와 함께 학회 참가 및 데모 시현

• FDA 인허가용 큐비스-조인트 150’ 4대 판매

의료로봇 전문기업주식회사(060280, 대표이사 이재준)는 관계기업 THINK SURGICAL INC.(이하 TSI)와 함께 미국 ‘AAHKS 2022’ 학회에 참가했다고 16일 밝혔다.이번 ‘AAHKS 2022’ 학회는 11월 3일부터 5일까지 미국 텍사스(Texas)주 그레이프바인(Grapevine)시 Gaylord Texan Resort & Convention Center에서 개최되었다.1991년에 설립된 미국 고관절 및 슬관절 외과 의사 협회(American Association of Hip and Knee Surgeons, 이하 AAHKS)는 미국 일리노이주 로즈몬트에 본부를 두고 있으며, 미국, 캐나다 및 기타 37개 국에 4,000명 이상의 회원이 고관절 및 슬관절 정형외과 의사로 구성되어 있다.이번 학회에는 정형외과 관련 다양한 의료기기 기업들이 참가한 가운데 세계적으로 상용화 된 정형외과 의료 로봇이 모두 참여하여 수술로봇이 정형외과 시장을 주도하고 있음을 보여주었다.특히 TSI는 FDA 인허가를 준비하고 있는 ‘큐비스-조인트 150’ 모델을 비롯하여 자체 개발중인 TMini 제품을 전시하고 정형외과 의료진을 비롯하여 참가자들을 대상으로 특장점 설명 및 데모를 시현하였다.현재 큐렉소는 ‘큐비스-조인트 150’의 미국 FDA 인허가를 준비하기 위해 제품을 TSI에 공급하여 엔지니어링 테스트를 진행중이며, 이번 AAHKS 전시를 포함하여 지속적으로 미국 사용자들의 피드백을 통해 인허가에 유용한 정보를 확인하고 있다.큐렉소 관계자는 “우리는 ‘AAHKS 2022’ 학회에서 다수의 정형외과 의료진을 비롯한 참가자들로부터 ‘큐비스-조인트 150’에 대한 매우 긍정적 의견을 확인했으며 현재 큐렉소와 TSI는 미국과 국내에서 온, 오프 미팅을 포함한 수시 정보 교류와 문서작업 그리고 전시 참여와 카데바 임상시험을 실시하는 등 FDA 인허가를 위한 준비절차를 차질없이 진행하고 있다.”고 밝혔다.