설화수 2022 홀리데이 컬렉션 출시

‘A MORE Beautiful Challenge’ 성료친환경 소셜벤처를 발굴하여 오픈 이노베이션 및 임팩트 투자 진행오픈 이노베이션 성과를 토대로 ‘에코인에너지’, ‘코드오브네이처’ 우수 기업 선정아모레퍼시픽은 올해 5월부터 10월까지 진행한 제1회 ‘A MORE Beautiful Challenge’ 프로그램을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.‘A MORE Beautiful Challenge’는 임팩트 창출 및 성장 가능성을 보유한 소셜벤처를 발굴하고 오픈 이노베이션 연결 및 투자기회를 제공하는 프로그램으로 아모레퍼시픽이 주관하고 스타트업 육성 및 임팩트 투자회사인 엠와이소셜컴퍼니(MYSC)가 운영하고 있다.올해 처음 시작한 제1회 ‘A MORE Beautiful Challenge’는 친환경 분야에서 시너지 창출이 가능한 5개의 환경분야 우수 스타트업(△라잇루트 △라피끄 △에코인에너지 △코드오브네이처 △파워플레이어)이 선발되어 참여했다. 프로그램을 통해 스타트업들은 ESG경영, 비콥(B Corp), RE100 등을 주제로 한 역량 강화 교육에 참여하는 한편, 아모레퍼시픽 내 유관 부서들과의 1:1 미팅을 통해 오픈 이노베이션 기회를 탐색했다.9월에 진행한 데모데이에서는 프로그램 기간의 오픈 이노베이션 성과를 바탕으로 △에코인에너지 △코드오브네이처가 우수 기업으로 선정되었으며, 해당 기업들은 10월 12일 아모레퍼시픽 본사에서 진행된 A MORE Beautiful Day 행사에서 임직원 전체를 대상으로 비즈니스와 아모레퍼시픽과의 협업 아이디어를 발표했다. 또한 아모레퍼시픽의 출연 기금으로 조성한 투자 재원을 통해 투자 검토도 진행할 예정이다.아모레퍼시픽은 A MORE Beautiful Challenge 첫해의 성과를 바탕으로 대기업과 소셜벤처가 오픈