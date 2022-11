현대모비스, 친환경/자동화 통합물류센터 신축

- 10일 경상북도-경주시와 영남권 통합물류센터 신축 투자위한 양해각서(MOU) 체결식 진행

- 총 948억원 투자, 내년 초 착공해 2024년 본격 운영…전기차 확대 등 미래차 환경 변화 대응

- 건물 지붕 전체에 태양광 패널 설치하고 자동화 기술도 적용해 첨단 물류 거점으로 변신 예정

가 전기차 수요 증가 등 미래자동차 환경 변화에 대응해 고객 서비스 역량을 강화하기 위해 국내에 통합물류센터를 새로 구축한다. 신축 물류센터는 국내 차량용 A/S 부품을 효율적이고 안정적으로 공급하는 것은 물론, 친환경 시스템과 자동화 기술을 적용한 첨단 물류 거점으로 변신할 예정이다.현대모비스는 10일 경주시청에서‘영남권 통합물류센터 신설 투자 양해각서(MOU)체결식’을 진행했다고 밝혔다. 이날 행사에는 이철우 경상북도지사와 주낙영 경주시장, 조성환 현대모비스 사장 등이 참석했다. 이 자리에서 현대모비스 는 통합물류센터 관련 구체적인 투자 계획을 설명하고, 경상북도와 경주시는 투자 계획이 원활하게 추진될 수 있도록 인허가 절차 등 행정 지원을 약속했다.현대모비스 조성환 사장은 이날 인사말을 통해 “이번 통합물류센터 신축 투자는 현대차와 기아를 이용하는 국내 고객들에게 A/S 부품을 신속, 정확하게 책임 공급하기 위한 것”이라며“전동화 등 미래차 트렌트 변화에 선제적으로 대응해 고객 서비스를 더욱 강화하겠다”고 말했다.경북 경주시 명계3산업단지에 들어설 통합물류센터는 경주 외동과 냉천, 경산 등 기존 영남지역 3개 거점을 통합한 대형 물류 거점으로 재탄생할 예정이다. 관련 행정 절차가 원활하게 진행되면 내년 초 착공에 들어가 오는 2024년 말에 본격 운영될 계획이다. 총 투자비는 948억원 규모다.현대모비스는 영남 통합물류센터 구축으로 국내 약 1,760만대의 현대차-기아 고객에게 A/S 부품을 더욱 원활하게 공급할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 통합물류센터는 영남 지역을 중심으로 270개 자동차 부품 생산 업체로부터 부품을 공급 받아 전국으로 배분해주는 역할을 수행하게 된다. 현대모비스는 현대차와 기아의 A/S부품 책임 공급 사업자로, 국내의 경우 전국에 4개 물류센터와 22개 부품사업소 등을 운영하며 전국 단위의 공급망을 갖추고 있다.현대모비스는 특히 하이브리드카와 전기차 등 친환경차 수요 확대에 대응해 통합물류센터 내에 친환경차 부품 전용 부지도 마련할 예정이다. 이는 전기차 등 미래 자동차 소비 트렌드 변화에 맞춰 안정적인 A/S 물류 거점의 역할을 수행하기 위해서다.통합물류센터는 또 친환경 발전 시스템과 자동화 기술을 적용한 첨단 사업장으로 거듭날 예정이다. 우선 현대모비스는 건물 지붕 전체에 태양광 발전 시스템을 설치할 계획이다. 현대모비스 국내 사업장 건물에 태양광 설비를 설치하는 사례는 처음이다. 이는 RE100 목표 실현의 일환으로, 현대모비스는 오는 2040년까지 국내외 사업장에서 사용하는 전력을 100% 재생에너지로 전환할 계획이다.물류 로봇을 활용한 자동화 기술도 적용된다. 현대모비스는 통합물류센터 내에 서 중소형 제품을 운반하는 로봇(AMR; Autonomous Mobile Robot)을 활용할 예정이다. 현대모비스는 향후 제품의 운반 뿐 아니라 물류 입하, 저장, 분류, 출하 등에도 자동화 기술을 확대 적용할 방침이다.현대모비스는 이 같은 친환경, 자동화 기술의 적용 범위를 국내 뿐 아니라 전세계 물류 거점으로 넓혀 나갈 계획이다. 내연기관차 뿐 아니라 하이브리드카, 전기차 등 다양한 차종의 A/S 부품을 고객에게 안정적으로 공급하기 위해서는 효율적인 물류 시스템이 필요하기 때문이다. 현대모비스는 해외에서도 미주, 유럽, 중국 등 권역별로 총 59개의 대단위 물류 거점을 운영하고 있다. 현대모비스는 현재 국내외에서 운행 중인 현대차와 기아 차량 5,956만대에 A/S 부품을 공급하고 있다. 194개 차종에 부품 수는 258만 품목에 달한다.