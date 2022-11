차바이오텍 계열사 CMG제약(058820)의 헬스케어 토탈 브랜드 ‘CMG 건강연구소’는 ‘그레노스 그래핀 LED 마스크’와 신규 출시한 ‘그레노스 NEW 앰플’ 3종으로 구성된 키트를 10월 20일(목), 23일(일) 홈쇼핑TV채널 쇼핑엔티를 통해 판매한다.이번 제품은 LED 마스크와 기능성 화장품을 결합한 ‘구독 비즈니스’ 형태로 판매된다. 제품을 구매하는 고객은 4년 간 그레노스 그래핀 LED 마스크와 총 27(24+3)개의 그레노스 NEW 앰플을 받아볼 수 있다. 최초 배송 시 3가지 기능성 앰플을 추가로 증정하며, 이후 자신의 피부에 필요한 앰플을 선택할 수 있다.CMG건강연구소의 그레노스 그래핀 LED 마스크는 국내 최초로 ‘나노그래핀’ 기술을 사용했다. 그래핀은 탄소 원자로 구성된 신소재로 물리적, 전기화학적 안정성 및 열 전도성과 광투과율이 탁월하여 반도체, 디스플레이, 헬스케어 등 다양한 영역에서 각광받고 있다. 그레노스 그래핀 LED 마스크는 ‘나노그래핀’ 기술을 LED에 적용하여 제품의 효과를 높였다.이번 홈쇼핑에서 처음 소개하는 ‘그레노스 NEW 앰플’은 LED 마스크와 함께 사용해 피부 개선을 위한 맞춤형 스킨케어 솔루션을 제공한다. 같은 차바이오그룹 계열사인 차메디텍의 독자 특허 보습 펩타이드 성분인 CHA-Hydrotide®을 함유한 제품으로 건조 및 탄력저하, 주름, 잡티 등의 피부 고민에 대응한다. △칙칙하고 잡티가 심한 얼룩진 피부를 화사하게 관리해주는 ‘듀오 화이트 앰플(하얀앰플)’ △표정주름과 잔주름이 많은 피부를 관리해주는 ‘프로 아데노 앰플(빨간앰플)’ △거칠고 늘어진 피부를 탄력 있고 윤기 있게 관리해 주는 ‘멀티