(대표 권영식, 도기욱)은 자사의 공식 캐릭터 매장 '넷마블스토어'에서 대규모 할인 행사를 진행한다고 9일 밝혔다.넷마블은 11월 한달 간 넷마블프렌즈를 비롯해 세븐나이츠, BTS월드 등 넷마블 주요 게임 IP를 활용한 총 213개의 상품을 4차에 걸쳐 50%~80% 할인된 가격으로 판매한다.먼저, BTS월드 제품은 오는 11월 13일까지 고속무선충전거치대, 키링 등 전 상품 50% 할인하며, 세븐나이츠 제품은 11월 14일부터 11월 20일까지 블록피규어, 장패드 등 일부 상품을 대상으로 70% 할인을 진행한다. 또한, 넷마블프렌즈 제품들은 11월 21일부터 27일까지 봉제인형, USB 등 일부 품목에 한해 최대 70% 할인된 금액으로 구매할 수 있다. 특히 11월 28일부터 30일까지 마지막 3일간은 넷마블프렌즈 상품을 최대 80% 할인된 가격에 만나볼 수 있다.또한 넷마블은 오는 12월 31일까지 겨울용품 특별 할인 이벤트를 진행한다. ▲밥 담요 ▲주먹밥쿵야 쿠션&후라이 담요 세트 ▲넷마블프렌즈 USB 미니가습기 ▲넷마블프렌즈 핫팩 등 총 4종에 대해 최대 39% 할인 판매한다. 모든 구매자에게 사은품으로 핫팩을 증정하며, 가습기 구매 시 선착순으로 머그컵을 지급한다.이 외에도 넷마블은 11월 한 달간 '도전! 리뷰왕' 이벤트도 실시한다. 리뷰왕 선정시 ▲1등 100,000포인트(1명) ▲2등 50,000포인트(2명) ▲3등 30,000포인트(5명)를 지급한다. 상품 구매 후 포토리뷰를 작성한 모든 구매자는 1,000포인트의 적립금을 받을 수 있다.이번 행사 관련 보다 자세한 사항은 넷마블스토어 온라인 몰(https://netmarblestore.com/)에서 확인할 수 있다.넷마블 윤혜영 IP 사업실장은 "이번 넷마블스토어 행사는 연말 쇼핑주간을 맞아 그동안 넷마블스토어를 이용해준 고객들을 위해 감사의 마음을 담아 이번 혜택을 마련했다. 앞으로도 자사 IP를 활용해 다양한 실용적인 라인업을 선보이며 고객들의 만족을 더 높여나가겠다"고 말했다.한편, 넷마블스토어에서는 넷마블 대표 캐릭터 ㅋㅋ(크크), 토리, 밥, 레옹으로 구성된 '넷마블프렌즈' 캐릭터 상품을 비롯해 '머지 쿵야 아일랜드', '모두의마블', '세븐나이츠', 'BTS월드', '제2의나라' 등 넷마블 인기 게임 IP를 활용한 다양한 상품을 만나볼 수 있다.