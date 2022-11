삼양사 서브큐, ‘AOP 샤랑트푸아투 버터 크로와상’ 100만개 판매 기념 이벤트 실시

삼양그룹의 미용성형용 리프팅 실 브랜드 ‘크로키’가 유럽에 이어 중남미 시장을 적극 공략하며 글로벌 시장 저변을 확대한다.삼양홀딩스 바이오팜그룹(이영준 대표)은 ‘IMCAS 아카데미’에서 웨비나를 열어 크로키의 안전성 및 유효성을 알리고 활용 시술법을 소개했다고 2일 밝혔다. IMCAS(International Master Course on Aging Science, 국제미용성형학회)는 세계 3대 미용학회 중 하나로, 전 세계 피부 및 성형 권위자들이 모여 최신 트렌드 및 의료 기술 등을 공유하는 학회이며, IMCAS 아카데미는 학회에서 운영하는 온라인 강의 플랫폼이다. 삼양홀딩스 바이오팜그룹은 2020년부터 IMCAS 아카데미에 참가해 3년 연속 크로키의 유효성 및 안전성에 대해 발표하고 있다.삼양홀딩스 바이오팜그룹은 이번 웨비나에서 ‘크로키 PDO* 미용성형 실의 리프팅 효과(Bio Stimulation & Lifting Effect with PDO THREADS)’를 주제로 △효과적이고 안전한 시술을 위한 안면부 해부학 이론 △크로키의 리프팅 효과를 입증하는 임상 증례 △크로키 시술법 △부작용 예방법 등 크로키를 활용한 리프팅 시술 전반을 글로벌 의료진들과 함께 발표했다. 특히 올해에는 시술 시 발생할 수 있는 부작용과 그 원인, 예방 및 처치법까지 발표해 청중들의 호응을 얻었다.삼양홀딩스 바이오팜그룹은 중남미 시장을 집중적으로 공략하기 위해 3명의 브라질 출신 미용성형 전문의 ‘클라라 산토스 박사(Dr. Clara Santos)’, ‘파트리카 오미가 박사(Dr. Patrica Omiga)’, ‘파비아노 리알 박사(Dr. Fabiano Leal)’를 연사로 내세웠다. 세 연사는 다양한 임상 시술 경력을 바탕으로 브라질 미용성형 시장에서 영향력이 높은 전문의로 꼽힌다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA)에 따르면