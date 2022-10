CMG제약, 차바이오그룹 기술력 바탕으로...피부 흡수율 높인 스킨케어 솔루션 출시

전 세계적으로 병원들이 코로나19로 인해 음압병동 및 중환자실을 비롯한 입원실 부족을 겪었다. 코로나 확진자가 급증하면서 일반 환자를 제때 진료하지 못해 불가피한 희생자가 생기기도 했다. 중국의 경우 실내 체육관을 임시 병실로 만들기도 했고, 우리나라도 예산을 투입해 음압격리병실을 설치하고, 음압구급차를 확충하는 등 코로나19 대응에 힘썼다.코로나 확진자 증가세도 한 풀 꺾이면서 세계보건기구(WHO) 사무총장이 코로나19 종식을 언급하기도 했다. 하지만 팬데믹은 언제든지 다시 발생할 수 있기 때문에 다음 팬데믹을 대비하기 위해 병원들이 움직이고 있다.미국 『뉴욕타임스(New York Times)』는 최근 〈'The Future of Hospitals': Flexible Space for the Next Pandemic〉이라는 제목으로 미국 병원들이 다음 팬데믹에 대처하기 위한 ‘유연한 공간’을 마련하는데 초점을 맞춰 준비 중이라고 보도했다. 기사에서 차헬스케어가 운영 중인 LA 할리우드 차병원을 사례로 소개했다.할리우드 차병원은 한국 차병원의 음압격리병실 설치 관리, 내원객 동선관리 등 감염병 대응시스템을 도입해 병동을 신축하고 있다.4억달러(약 4570억원)을 들여 2023년 오픈 예정인 할리우드 차병원의 신축 병동은 지상 4층, 지하 1층 연면적 16,068㎡(172,954ft2) 규모로 응급센터와 입원실, 분만실, 신생아중환자실(NICU), 심장도관 검사실, 수술실 등이 들어선다.환자와 내원객을 구분하고 거리두기를 할 수 있도록 대기 공간도 확대했다. 음압병실도 5개를 추가로 마련했고, 1인실 33개는 다인실로 전환할 수 있는 구조로 설계했다. 팬데믹 발생 등 환자가 급증할 경우 병상 부족을 해결하기 위해서다.응급실은 증상 및 중증도에 따라 환